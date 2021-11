Marta Ortega, madre, hija y ahora una de las mujeres más poderosas de España tras ser nombrada nueva presidenta de Inditex. La hija del fundador, Amancio Ortega, cambia de cargo, según han comunicado este martes 30 de noviembre desde la empresa. Han reorganizado la cúpula, un cambio con el que sustituirá a Pablo Isla, quien estaba en esta posición desde el año 2011 y quien continuará en este puesto hasta el 31 de marzo del próximo año. Aunque son muchos los detalles que todavía se desconocen, lo que sí se han apresurado a aclarar desde la compañía es que «el cambio ha sido de mutuo acuerdo» y que «así se culmina el proceso de relevo generacional».

Aunque este no lo único que ha sufrido una transformación, pues también se ha incorporado un Comité de Dirección que estará compuesto directivos de distintas áreas corporativas. Tras un año especialmente duro en el que la pandemia les golpeó, aunque en menor medida que a otros sectores, en Inditex vuelven a reinventarse de nuevo apostando por voces jóvenes y por la era digital. Eso sí, no han dudado en agradecer a Pablo Isla todo el esfuerzo y trabajo por su parte. «Destacamos su liderazgo y visión durante los 17 años en que ha dirigido la empresa», dicen y es que, además de presidente, también ejerció de vicepresidente y consejero delegado.

Quien no ha querido perder la oportunidad de confesar cómo se encuentra tras este ascenso es Marta Ortega, que ha aprovechado el comunicado para confesarse. «Siempre he dicho que dedicaría mi vida a desarrollar el legado de mis padres, mirando al futuro pero aprendiendo del pasado y al servicio de la compañía, nuestros accionistas y nuestros clientes, en el lugar donde se considere que soy más necesaria. Me siento profundamente honrada y comprometida por la confianza que se ha depositado en mí y enormemente ilusionada por el futuro que entre todos vamos a acometer«, ha dicho en el escrito.

A sus 37 años, Marta Ortega no para de dar pasos a nivel empresarial, aunque en sus comienzos creyera «que no iba a sobrevivir». Ella misma lo explicó hace tan solo unos días en una entrevista concedida a ‘The Wall Street Journal Magazine’, donde habló sobre su labor en la parte creativa, la cual desempeñaba desde hacía 14 años. Sin desvelar en ese momento la hoja de ruta que seguiría el imperio, la hija de Amancio insistió en que estaría «donde la empresa más la necesitara». Considerada a sí misma como alguien humilde, aclaró que es «una empleada más» y que no le preocupaban ni un ápice las cifras.

Este fin de semana Marta Ortega reapareció en la Madrid Horse Week junto a Carlos Torretta y sus hijos, un encuentro en el que volvieron a evidenciar la complicidad que les une. Durante la cita ecuestre se dedicaron miradas y arrumacos, imágenes que, sin que ellos lo esperaran, coparon una vez más portadas.