4 Carlos Torretta, encantado con el pequeño Amancio

Aunque ella ya tiene un niño, Amancio, que está a punto de cumplir 6 años, fruto de su relación con el jinete Sergio Álvarez Moya, Carlos todavía no ha sido padre. Eso no significa que el hijo del famoso diseñador Roberto Torretta no haya desarrollado el instinto paternal. Siempre que se le ha visto con el hijo de su mujer se ha mostrado de lo más cariñoso con el pequeño, por el que tiene auténtica devoción.