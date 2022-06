Aunque a diferencia con su compañera, Lydia Lozano no tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. «Al llegar, el traumatólogo, que ya me conocía, me ha dicho: ‘Lydia, te has roto el radio. Duele muchísimo, pero da gracias a Dios no te tienes que operar. Y te tengo que colocar el radio en su sitio», contó hace unas semanas.