Tras el tenso cara a cara que protagonizaron Marta López y Alfonso Merlos frente a las cámaras de ‘Sálvame’, la ex gran hermana se ha sentado en ‘Ya es mediodía’, donde colabora de forma habitual. Lo hace horas después de que en esa misma mesa se confesara su ya expareja, quien dio ciertas explicaciones sobre su sonada ruptura sentimental. Sin embargo, para la colaboradora no fueron las suficientes. De hecho, ni siquiera le reconoce, a pesar de haber mantenido una bonita relación desde el pasado otoño. «No le reconozco, no sé quién es». En sus palabras se percibe la decepción que en estos momentos siente, aunque quiere dejar claro que, por encima de todo, desea que su futuro sea prometedor. «Yo no quiero que le vaya mal, le he querido muchísimo», aseguraba Marta mientras respondía a Sónsoles Ónega.

La presentadora aplaudía su intención, pero inevitablemente le preguntaba cómo se encontraba, más aún después de que todavía no haya reconocido la infidelidad que tanto ella tanto reclama. «Me pregunto por qué es tan cobarde. No lo va a reconocer nunca. Él dice que pide respeto, pero ¿cómo lo vas decir si no me lo has tenido a mí? Si pides algo, dalo tú también», continuaba. Marta tampoco entiende el motivo por el que Merlos recalca ahora que en su momento «le ayudó y mucho». «¿Dónde está lo bueno y lo malo? Tampoco me tires a mí por tierra. Me pusiste un abogado para que me llevara mejor las cosas, pero ya no lo tengo así que ya puedes quitar eso de que me ayudaste», decía muy indignada.

Siente una tristeza enorme, pero quiere dejar claro que ella en su momento también le ayudó. «No quiero que le intenten hundir, profesionalmente su carrera ha sido intachable, pero quiero que me dé mi sitio», decía Marta. No obstante, parece que tanto Merlos como Alexia Rivas, su nueva ilusión, desean que este escándalo quede anclado en el pasado. Así lo demuestra que incluso la reportera de ‘Socialité’ haya amenazado con demandar aquellas informaciones que no sean veraces. Tanto es así que el bufete de abogados que se ocupa de su defensa ha emitido un comunicado en el que se advierte de posibles medidas legales.

Tras esta intervención Marta López ha enviado un dardo a los dos, dejando claro que si hay una vencedora en esta historia es ella. «Creo que son tal para cual y creo que es lo mejor que ha pasado para ellos y para mí«, ha comentado. Lo hace días después de confesar que el mismo jueves, día en el que empezó a circular lo que algunos catalogan como la pillada de Merlos, el periodista le había pedido matrimonio. Una información sobre la que él ha procurado no pronunciarse públicamente.

Precisamente después de la intervención de Marta en ‘Ya es mediodía’, Javier Negre ha desvelado cuál es su determinación tras el impacto generado por su programa en Youtube, ‘El Estado de Alarma’. El periodista ha tomado la decisión de prohibir que se difunda partir de ahora ninguna de las imágenes de su canal, lo que ha hecho estallar a Marta: «La gente que está ahí y nos ve se merece un respeto. No debes coartar la libertad de que la gente hable de las cosas cuando quiera hablar». Negre prefiere que su mensaje político no se vea salpicado por otros factores y así lo ha revelado: «Esto también se lo he comentado a Alfonso Merlos».

Precisamente este martes ha reaparecido ante los medios la otra protagonista, Alexia. Eso sí, alejada de los platós y es que ha sido fotografiada al abandonar durante unos instantes la casa que comparte con Merlos en Boadilla del Monte desde hace algunos días. Sin apenas mediar palabra Alexia se ha mostrado muy educada y amable con los reporteros gráficos que estaban realizando su trabajo en las inmediaciones de la propiedad.

La joven de 27 años ha salido de la vivienda para pasear a su can y, aunque no ha querido hacer declaraciones, hace tan solo unos días sí se confesó con los medios. Primero con la revista SEMANA, a quien desveló, en exclusiva, que estaba feliz junto a él: «Estamos tranquilos, estamos bien y estamos muy contentos». Al igual que Alfonso, que confirmó a este medio que la periodista vivía en su casa: «Es una persona que vive conmigo».

Días después Merlos en su primera reaparición pública pidió perdón a Marta, aunque de un modo particular. «Durante un tiempo he mantenido una relación muy bonita con Marta López a la que he hecho todo lo posible en proteger y ayudar en muchas cosas, en muchas cosas…Ella ha entendido que no había hecho las cosas bien. Si ella siente que hay cosas que no he hecho bien y no he tenido actitudes leales no me duele pedirle disculpas ahora y en el futuro cuando proceda», dijo en ‘El programa de Ana Rosa’.