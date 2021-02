Las hermanas Valverde han dado la triste noticia del fallecimiento de su progenitor a través de sus redes sociales.

Triste noticia para las hermanas Marta y Loreto Valverde. Ambas lloran la pérdida de su padre, Lorenzo Valverde, fallecido este lunes a los 88 años. El cantante y actor, que triunfó en la década de los 60 con varios discos, ingresó en un centro hospitalario poco antes de su muerte por una insuficiencia respiratoria provocada por una neumonía unilateral. Sus restos serán incinerados en el hospital y posteriormente se trasladarán al tanatorio de San Isidro, en Madrid.

La encargada de comunicar la triste noticia ha sido su hijo Marta a través de su cuenta de Instagram. «Mi papi de mi alma, hoy se ha bajado el telón de tu vida, gracias por todo lo que me has enseñado y lo que hemos disfrutado de ti toda tu familia, amigos y compañeros. Tu sentido del humor, tus ganas de disfrutar de la vida con las pequeñas cosas, tu humildad, tu arte y sobre todo tu voz siempre me acompañará, espero seguir tu ejemplo, mi papi te quiero y te querré hasta volvernos a encontrar», ha señalado. «DEP don Lorenzo Valverde ,mi papi ❤️».

Lo cierto es que el estado de salud de Lorenzo Valverde llevaba tiempo siendo delicado. Y sus hijas, muy unidas a él, estaban muy pendientes de su evolución. El pasado 1 de enero, con motivo del primer día del año 2020, Loreto compartía una bonita imagen sujetando las manos de su padre. «Pues con nuestras manos entrelazadas nos hemos marcado un dúo a voces el papi y yo con el Danubio azul del concierto de Viena de ole! Don Lorenzo no ha perdido ni un ápice de su musicalidad, maravilloso seguir escuchándole cantar», decía. «Hemos sido fieles a nuestra cita con la 1 de TVE como todos los 1 de enero, por muchos más juntos!🙏🏻✨👨‍👧🎼❤️ «.

En agosto del pasado año, las hermanas Valverde subían una foto a las redes sociales posando junto a su progenitor. «Ha sido un día de cumple del papi, precioso! Risas, canciones y mucho amor!», señalaban. «Le pusimos todos los videos y mensajes de felicitación que nos enviasteis… su sonrisa y expresión al oírlos lo decía todo… Muchísimas gracias a todos por vuestro cariño y admiración a Don Lorenzo! Ahora mismo verle contento es lo que más nos llena…🤗 «.

En los últimos meses, Marta y Loreto Valverde no se han separado de su padre, cuyo estado de salud había mermado de manera considerable.» Visitar al papi ya se ha convertido en una necesidad para mí», confesaba Marta en una de sus publicaciones en las redes sociales. «Besos, risas, canciones, caricias… nuestra prioridad ahora… verle feliz! La frase q siempre nos decían los padres: – hija si tú eres feliz, yo también lo soy. Ahora la siento al contrario… Papi te queremos tantoo!❤️ «. No cabe duda de que el clan Valverde ha sido siempre una familia unida, y más aún últimamente.

Hace apenas siete meses, Loreto Valverde celebraba el regreso a casa de su padre después de un tiempo ingresado en un hospital. «Esta tarde por fin vuelve a casa mi papi y ahí estoy para tenerlo todo a punto para su bienestar y recibirle con todo el amor del mundo... deseando volver a repetir momentos como este! Te quiero mi papi!💙 «, escribía. Hoy, la salud del que fuera cantante e intérprete no ha resistido el delicado momento en el que se encontraba.

Yolanda Rubio, representante del artista, ha compartido su dolor en sus redes sociales. «Hoy es un día muy triste, nos ha dejado el gran actor y buenísima persona LORENZO VALVERDE, en mayúsculas porque era muy grande en todos los sentidos. Para él el trabajo era respeto, responsabilidad, pasión. Siempre llegaba el primero al teatro y el último en irse. Jamás faltó un solo día a sus funciones. Los productores siempre me decían «Lorenzo es maravilloso, cómo se nota que es un gran profesional». Amaba el teatro, era su vida. Hoy es un día muy triste para la familia Valverde. Se ha ido su padre, su maestro y compañero de escena. Todo mi cariño para @loretovalverdeoficial y @martavalverdeoficial, para su mujer Mari Carmen y sus nietos. Te echaré mucho de menos, aunque siempre estarás en mi corazón. Fue un placer y un gran privilegio trabajar contigo. D.E.P.», ha indicado.

Lorenzo Valverde llevaba décadas alejado de los escenarios, pero fue vivió un periodo de auge profesional en los años 60. Llegó a publicar varios álbumes de estudio junto al grupo Los Trovadores y también en solitario. Incluso participó en el Festival de Benidorm en el año 1963, quedando en el segundo puesto. También realizó incursiones en el teatro musical. Participó en el espectáculo «Víctor o Victoria» junto a Paloma San Basilio. En 2015, sus hijas le homenajearon en el programa de Telecinco ‘Hay una cosa que te quiero decir’. En 2016 recibió el Premio del Teatro Musical por su trayectoria.