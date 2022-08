El pasado lunes, Aurelio Manzano revelaba en ‘El programa del verano‘ que Marta López había puesto fin a su relación con Rubén Gaha, con quien llevaba saliendo desde hacía más de un año. Un nuevo desamor para la colaboradora, que reconocía entonces que no quería hablar todavía de ruptura, aunque sí aceptaba «separación». Ahora, unos días después, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ se ha sincerado y ha reconocido que no es «tan buena» como parece.

Con una imagen en la que la vemos tirada en la arena de la playa, Marta López está aprovechando para desconectar después de que se haya hecho público que su relación con el policía ha llegado a su fin. No lo está pasando nada bien y por ello ha lanzado una contundente reflexión. «No soy tan buena como parezco, ni tan mala como algunos piensan. Nunca voy a ser lo que a otros les gustaría que fuera, tan solo soy lo que la vida me está enseñando, no me preguntó si quería ser fuerte, la vida me obligó a serlo«, comienza a escribir.

Marta López ha hablado sin tapujos de este bache que le ha tocado vivir y cómo tiene pensado afrontarlo. «Me criticarán sin motivos, me odiarán sin razones y me van a lastimar sin darme explicaciones. Me va a doler y quizá lloraré, pero las heridas sanan y aprenderé a vivir de ellas», insiste. No pierde la esperanza de volver a enamorarse, sabe que este nuevo desamor va a formar parte de lo que ya es. «Me haré fuerte y frágil a la vez. Todo lo vivido me ha convertido en lo que soy, ese tipo de mujer con la que te vas a la guerra porque sabes que nunca te abandonará», asevera.

Marta López sigue enamorada

Minutos después de conocer la triste noticia, lo cierto es que Marta López dejó claro que sigue enamorada de Rubén Gaha y que por ello iba a guardar silencio y esperar a que todo se calmase. Confiaba en que todo fuera un bache y pudieran superarlo. Sin embargo, el policía tiene claro que su historia de amor con la colaboradora ha llegado a su punto y final.

Con el paso de los días, Marta López confesaba que no hay opciones a una reconciliación, puesto que sus diferencias son irreconciliables. “Al final no nos entendíamos. Al final dejas a una persona queriéndole y sabes que esa persona te quiere a ti, pero ves que no se puede”, reconoce. Ya no oculta que lo ha pasado muy mal con este nuevo fracaso sentimental, pues su relación con Rubén Gaha tenía visos de acabar en ‘sí, quiero’. De la misma forma, también hacía hincapié en que no había habido terceras personas.