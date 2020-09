Este miércoles, SEMANA anunciaba la noticia de la ruptura entre Alfonso Merlos y Alexia Rivas. Ahora, Marta López se pronuncia al respecto

Este mismo miércoles, SEMANA anunciaba en exclusiva la noticia de la ruptura entre Alfonso Merlos y Alexia Rivas, una pareja que se dio a conocer durante el confinamiento y con una tercera persona envuelta: Marta López. Ahora, la colaboradora de televisión ha querido comentar esta inesperada ruptura y la pregunta de sus compañeros de si volverían o no con Merlos y si él ha intentado volver con ella: «A mí eso me da igual, pero yo teniendo a Efrén ¿voy a querer volver con Merlos?», ha dicho con cierta ironía y con una sonrisa de oreja a oreja.

Marta López ha confirmado que ella ya conocía esta ruptura: «A ver en cuanto a la ruptura de ellos dos es algo que ya sabía. Es desde hace mes o mes y medio, pero han estado haciendo el papelón», cuenta. A pesar de que la colaboradora de televisión desconoce los motivos que le hayan podido llevar a tomar esta decisión, ella tiene una ligera idea de lo que ha pasado: «Alfonso es un chico majísimo y un caballero, y me imagino que a lo mejor se ha podido aburrir un poco», ha contado.

Las buenas palabras de Marta López a Merlos y el aviso a Alexia

Además, por si fuera poco, Marta López le ha echado un capote a Alfonso Merlos: «Yo siempre he dicho que no me parecía bien que él perdiera mi trabajo por lo que pasó conmigo», cuenta. Y ha aprovechado su presencia para darle un consejito a Alexia Rivas: «Te aconsejo que quites la demanda que tienes y así puedas volver a trabajar», ha dicho en referencia a las demandas que esta interpuso a Mediaset.

Marta López ha asegurado que no cree que Alfonso Merlos dé el paso de volver a intentar retomar la relación con ella: «No creo que tenga valor. Yo creo que él estuvo muy enamorado de mí, pero el no volvería porque él no tiene valor. Ahora que probablemente se acuerde de mí, pues me consta que si», ha sentenciado en su intervención en ‘Ya es mediodía’, programa para el que trabaja.

Marta López ha encontrado el amor de la mano de Efrén Reyero

Esta noticia le llega justo cuando ella ha encontrado el amor de la mano de Efrén Reyero. Un romance que conocimos cuando la colaboradora de televisión fue despedida por parte de Mediaset. Un despido que tan solo duró mes y medio y que ahora ha vuelto a su puesto de trabajo. Tan solo unas semanas después de reincorporarse ha conocido la inesperada noticia de la ruptura de su ex, Alfonso Merlos. Hay que recordar que Marta López mantenía una relación amorosa cuando el periodista político comenzó su noviazgo con Alexia Rivas. O al menos eso creía Marta, ya que Merlos aseguraba que ya habían roto su relación.

La relación entre el político y la periodista de ‘Socialité’, que también dejó su puesto de trabajo, estuvo en el punto de mira durante el confinamiento. También por el motivo de que ambos se saltaron las restricciones de movilidad, algo que acaparó cientos de titulares y horas de televisión. De hecho, hasta Marta se convirtió en uno de los personajes mediáticos más seguidos que incluso se reencontró en directo con Alfonso Merlos. Fue uno de los «cotilleos» durante el confinamiento y Alexia se convirtió en una de las mujeres más seguidas.

De hecho, la periodista se marchó a vivir con el periodista y hemos sido testigos de cómo se iba fraguando su historia de amor. Hasta ahora que ha llegado a su fin, tal y como ha podido conocer en exclusiva SEMANA y que podrás conocer todos los detalles de la ruptura en el nuevo número que ya está a la venta en tu kiosco más cercano y supermercados.