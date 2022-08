Marta López ha vuelto a sufrir un desamor y es que la colaboradora de Mediaset ha roto con su novio, el policía nacional Rubén Gaha. Todo hacía indicar que entre ellos se estaban sentando las bases de una relación duradera y es que comenzaron su romance hace algo más de un año, concretamente en julio de 2021, pero al final no ha podido ser. Al menos por ahora, y es que ella no quiere dar por zanjada su historia de amor y confía en que todo se trate de una crisis, un bache en el camino, que después se quede como un mero traspiés. Y es que ella no quería que la noticia diese el salto a los medios para ver si el silencio favorecía que las aguas volviesen a su cauce.

Ha sido Aurelio Manzano quien, ‘El programa del verano’, ha dado la noticia de que Marta López había roto su relación con Rubén Gaha, con el que llevaba saliendo desde hacía más de un año. La protagonista de la noticia estaba sentada a su lado en el plató, molesta por tener que tratar este asunto en público, pero comprendiendo que su compañero no podía guardarse más una información que lleva tratando de contrastar varios días con ella, sin encontrar confirmación por su parte. Hasta ahora. Ella no ha podido negar la evidencia, pero tampoco quería dar un paso más adelante para no tener que arrepentirse después.

Marta López no ha querido decirlo tal cual, pero tampoco ha negado a su compañero. Ha dejado claro que no están atravesando por un buen momento, pero que en esta ocasión prefiere guardar silencio y esperar a que todo se calme, pues confiesa no estar bien y que confía en que todo sea un mero bache y no el final de su romance. “Es maravilloso. Y punto final”, zanjaba la colaboradora de ‘Ya es verano’ para dar por finalizada la conversación sobre el nuevo revés que ha sufrido su corazón, que parece no terminar de encontrar un inquilino definitivo, pese a los intentos de ella por formar una pareja.