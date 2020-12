La novia de Kiko Matamoros ha compartido algunas de los ‘outfits’ que podría lucir en Fin de Año.

Marta López, la novia de Kiko Matamoros, ha revelado el que suele ser uno de los grandes misterios entre las ‘celebrities’ a finales de año: el atuendo que llevará para despedirse para siempre del 2020 y dar la bienvenida al nuevo 2021. De momento tiene para elegir. Porque no es una sino varias las propuestas que cuelgan ya en su guardarropa como opciones perfectas para celebrar la Nochevieja.

De los numerosos trapitos que ha enseñado como futuribles ‘outfits’ es la ropa interior y los complementos. Una preciosa braguita de encaje rojo, como es tradición en el último día del año, será la lencería que llevará para comerse las 12 uvas con el colaborador de ‘Sálvame’. Todo ello acompañado de unos taconazos de infarto con suela también en color rubí.

En lo relativo al conjunto definitivo, tiene dónde elegir. Un ceñido combinado de top y leggins negros, un vestido de satén blanco, un traje de chaqueta rojo o un divertido conjunto de shorts de lentejuelas y jersey rojo son algunas de los posibles ‘looks’ que ha compartido a través de sus redes sociales. ¿Cuál será finalmente su decisión? Lo sabremos seguramente en cuestión de días. Porque si algo sabe hacer bien la pareja de Kiko Matamoros es relatar este tipo de detalles en las redes sociales. No cabe la menor duda de que la granadina subirá alguna foto de la noche más especial del año acompañada del ex de Makoke.

Esta Nochevieja, y a diferencia del año anterior, Marta López no podrá dar la bienvenida al nuevo año con sus seres queridos. La situación de la pandemia ha provocado que, muy a su pesar, haya decidido quedarse en casa. «En año nuevo no voy a hacer nada, me voy a quedar aquí. Lo prefiero, no se puede hacer nada. Para ir a algún sitio y que esté cerrado…«», ha asegurado en su perfil de Instagram. Tiene claro que no merece la pena irse fuera de Madrid. «Me gusta irme a un sitio de calor y si no está nada abierto… ¿Para qué? Hay que sacar lo mejor, a ver si puedo ir a ver a mi madre en enero», ha detallado. La joven también ha aclarado en que en su reciente viaje de pareja a Palma de Mallorca tanto ella como su pareja se han quedado en el hotel, a excepción en las salidas puntuales que han hecho a varios restaurantes para comer.