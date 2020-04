Esta mañana, Alfonso Merlos se ha sentado tanto en el plató de ‘El programa de AR’ como en el de ‘Ya es mediodía’, en el que ambos colabora como tertuliano político. Aún así y debido a la expectación que ha tenido durante el fin de semana su polémico vídeo en el que aparecía Alexia Rivas semidesnuda y en el que según Marta López había sido la manera de enterarse de que su relación estaba rota y él estaba con otra persona, ha tenido que responder a algunas de las preguntas de las presentadoras, que en público le han asegurado que no les ha parecido nada bien el comportamiento que había tenido.

Alfonso Merlos ha querido aclarar en que no va ahondar en la esfera de su vida privada, ya que él sabe diferenciar bien su faceta como colaborador y su faceta pública, de aquella esfera en la que se basa su intimidad. Merlos ha querido perdón públicamente (a su manera) a Marta por si no se habían llegado a entender e incluso ha querido aclarar que si tiene que mantener una conversación lo hará, pero en la intimidad y sin ninguna intención de que se emita o se publique. A pesar de ese intento de acercamiento por parte del periodista político y de esa pedida de perdón, Marta López ha respondido a través de su amiga, Isabel Rábago, que se encontraba también en el plató para la sección del ‘Fresh’.

Marta López no entiende el perdón de Alfonso Merlos

Según Rábago, esta era la respuesta de Marta López: «¿Por qué Merlos me pide perdón? ¿Por ponerme los cuernos? ¿Por haberme pedido matrimonio ese mismo jueves que Marta ve el vídeo? ¿Por llamar a su madre y decirle que después del confinamiento se iba a casar? ¿Por haber permitido que su actual pareja me llame mentirosa directamente y a través de compañeros? ¿Por qué su pareja y él no hayan dejado de pasar información al resto de periodistas a lo largo del fin de semana?», ha comenzado diciendo. » ¿Por qué? ¿Por decirme que he malinterpretado mensajes? ¿Por decir que no ha pasado confinamiento con ella? ¿Por qué me pide disculpas? ¿O me pide disculpas para que se zanje el asunto y para que nos callemos absolutamente todos?«, añadía.

También Isabel Rábago, visiblemente afectada por esta ruptura, ha dado su opinión: «Era tan sencillo como decir «me he equivocado, la he cagado, te pido perdón» y tan amigos. Pero si tú llamas mentirosa a tu pareja, permites que tu nueva pareja llame mentirosa a la que ha sido la mujer que has elegido, y esa chica que hoy ha sacado ese comunicado, claro que es compañera, nadie está hablando de ella, no se ha dicho ni una información de ella en ningún programa. Lecciones de periodismo pocas», ha concluido en su intervención.