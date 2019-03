Marta López: “He tenido relaciones con hombres importantes que no se han sabido”

15 ¿Qué tiene Javier, tu pareja, para haberte enamorado?

Con él llevo siete años. Es como si no me hubiera enamorado antes. No nos hemos casado. Antes me hacía ilusión la idea pero a él no y ya se me ha pasado, me da igual. Javi lo tiene todo, es maravilloso. Creo que yo no tengo que ser fácil y más con la vida que llevo. Javi no quiere saber nada de la tele y a veces hasta me aparta porque no quiere ni salir en las fotos.