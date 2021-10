Este viernes, Antonio David Flores ha confirmado su separación de Olga Moreno. Nueve días después de que se destapara la noticia, el malagueño ha tomado por fin la palabra para explicar que el final de su relación ha resultado inevitable tras vivir un año cargado de presiones tras el documental de Rocío Carrasco y de testimonios de supuestas examantes que han logrado desestabilizar a su matrimonio. «Si querían hacer daño, lo han conseguido, si el objetivo era destruir un matrimonio, lo han conseguido», ha dicho. «Se me ha adjudicado el calificativo de infiel, han hecho este ultimo año conmigo y con mi familia un destrozo».

La de hoy ha sido una jornada intensa en la que hemos visto a Rocío Flores derrumbarse en directo al ver a su padre hablando del final de su relación con su mujer. Rota en llanto, decía en ‘El programa de AR’: No quiero pronunciarme. Tienen que tomar ellos las decisiones. La emoción es por todo lo que está ocurriendo este año. Me veo sometida a una presión constante y al final exploto».

Pues bien. En medio de toda esta avalancha de acontecimientos ha reaparecido José María Franco para lanzar una nueva acusación de infidelidad del malagueño. El que fuera chófer de Rocío Jurado ha asegurado en ‘Sálvame’ que Antonio David comentaba en su círculo de amistades que había tenido una relación con Marta López. Según su relato, el excolaborador de Telecinco le confesó que estaba loco por ella: «Me dijo que tenía unos muslazos muy buenos, unos muslazos increíbles y que se movía muy bien».

Franco ha destacado que Antonio David le confesó lo que pensaba de Marta: «Me dijo que está buenísima, que la había vuelto loco, que se lo hacía muy bien y que no fue una historia de una noche». La aludida, presente en el plató, ha negado la mayor. «No he estado con Antonio David. Jamás ha habido nada. No nos hemos dado ni un pico. Nunca me ha tirado los tejos ni me ha gustado«. Marta ha reconocido que nunca ha demandado a nadie en los tribunales, pero no descarta hacerlo con el exconcuctor de la chipionera: «No te voy a consentir que digas esas cosas».

Marta López: «Creo que Olga ha vivido engañada»

Marta ha revelado que se ha puesto en contacto con Olga Moreno. Tras conocer la noticia de la ruptura, «mi primer mensaje es mandarle la portada a Olga y le dije: dime que esto no es verdad. Luego le dije cómo estás». La extremeña cree que la sevillana ha evitado contarte lo que estaba sucediendo. «Tenían problemas en el matrimonio y a mí no me lo ha contado. Creo que ella ha vivido engañada. Ella me hablaba todos los santos días de David y ella me mandó mensajes para que los recibiera David. Eran cosas muy bonitas».

Al explicar cómo se comportaba Olga en ‘Supervivientes 2021’, ha recordado: «Cuando salió Olga seguía hablándome de los problemas judiciales de David. Ahora creo que no me contó toda la verdad. Creo que ella ha estado enamoradísima de David». Asimismo, destacaba: «A veces en un reality te cambia la mentalidad. Te crees que no puedes sin vivir con una persona y a lo mejor después de estar cuatro meses fuera se da cuenta de que puede vivir sin Antonio David, que hay vida más allá. Estoy segura de que ella sentía ese amor. Yo veía a una chica llena de miedos y de inseguridades. La han llamado de muchos programas y de muchos sitios y siempre ha dicho que no».