Edad: 18 años. Altura: 1 ́80cm. Estudios en curso y/o cursados: Estoy cursando ADE bilingüe en la Universidad de la Coruña. He estudiado primero de bachillerato en Canadá, en Bellerose School (Alberta, Saint Albert). Tengo el B1 de francés y el C1 de inglés. Además, he hecho el curso de modelo en mi agencia madre New Models Galicia. Ocupación actual: Estudiante, además de modelo, azafata de eventos y traductora. Idiomas: Domina el español, gallego e inglés a la perfección, ya que soy gallega y hablo inglés con mi padre desde que nací, además de los numerosos viajes a lo largo de mi vida a países angloparlantes. También tengo conocimiento del francés. Hobbies: Salir con amigas, ir de compras, hacer deporte, mirar redes sociales y promocionarme, ir a pasear y cuidar a mis animales, leer, mirar blogs para cuidarme, y sobre todo, ¡hacer sesiones fotográficas y desfiles! Me encanta hacerlo, por lo que lo considero más un hobbie que un trabajo. Proyecto Social: Ha decidido dedicar su proyecto a la Protectora de Animales de Lugo, donde actualmente hay unos 221 animales en el albergue, 216 perros y 5 gatos. Cree que tocar este tema es muy importante porque hay que concienciar a la sociedad de que un animal, como un perro, es una responsabilidad muy grande y que va a durar entre 15 y 20 años, no es un juguete. Además, hay miles de perros sin hogar que desean salir de su canil, el cual comparte con 4 o 5 perros más, y que alguien los cuide. También ha querido tocar el tema de los PPP (Perros Potencialmente Peligrosos), los cuales son designados como tal por su apariencia física, sin tener en cuenta cómo son. Si un perro se educa para atacar, atacará dando igual la raza que sea; sin embargo, si un perro está bien adiestrado, no va a atacar.