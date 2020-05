Este sábado, los ciudadanos pudieron disfrutar de otra nueva medida de relajación ante el Estado de Alarma que se decretó el pasado 14 de marzo. Primero fueron los niños los que pudieron disfrutar de un paseo durante una hora, a un kilómetro de casa y una vez al día, para después ser el resto de ciudadanos quienes podamos disfrutar del aire libre y dar un paseo o salir a pasear de forma individual. Ahora bien, al igual que ocurrió con los niños, que hubo aglomeraciones, también ha ocurrido este fin de semana con el resto de adultos. Algo que ha criticado Marta López, la novia de Kiko Matamoros.

Marta López ha criticado la actitud de algunos viandantes

La modelo está viviendo el confinamiento junto a su pareja, el colaborador de televisión. Ambos se han mostrado muy discretos en su relación pero nunca se han escondido. Durante este fin de semana, Marta ha confesado en más de una ocasión que quería salir a pasear con su pareja, algo que está permitido por el Gobierno. Aún así, y aunque esto esté permitido, hay otras cosas que no lo están y que muchos ciudadanos han llevado a cabo. Algo que ha enfadado mucho a Marta López, que ha criticado y ha denunciado la actitud de estas personas que se han saltado las normas durante los primeros paseos permitidos en la calle. Esto es lo que ha dicho la modelo.

«Chicos ayer hizo unos Stories diciendo que por mi zona, por el Barrio de Salamanca, el tema de las salidas progresivas se había hecho bien. Cosa que es verdad porque es lo que yo he visto. No sé en otras partes de la zona de Salamanca cómo se habrá hecho, pero por lo menos lo que yo vi se hizo bien», ha comenzado diciendo la modelo a través de sus Stories, visiblemente muy afectada por lo que iba a decir a continuación. «Estoy viendo las noticias hoy y es una puñetera vergüenza de verdad que no seamos capaces de no juntarnos en grupos, que no seamos capaces de no estar en la calle más de X tiempo, que todo va poco a poco. Que valoréis las cosas que se nos están proporcionando», ha continuado diciendo la pareja de Kiko Matamoros.

«Independientemente de si la gestión del Gobierno haya sido mejor o peor, que yo ahí tengo mi opinión y me la reservo, creo, mejor. Pero de verdad. Lo de las noticias es lamentable. En Madrid, anoche la gente bailando por las calles. De verdad, esto no es normal», ha continuado explicando la novia de Kiko Matamoros visiblemente enfadada y afectada después de ver las noticias y las imágenes de personas saltándose a la torera los primeros paseos.