View this post on Instagram

ayer fui al cine y comí palomitas por primera vez desde hace tres meses 🍿 fue una sensación agridulce porque las salas estaban medio vacías… la gente tiene miedo y es normal, todo lo que ha pasado ha sido horrible, pero tenemos que animarnos a salir a la calle y reactivar la cultura, el consumo, la economía… en la medida de nuestras posibilidades, claro. Es triste ver cómo nos apagamos y nuestro mundo con nosotros. No debemos dejar que esto nos pare 🙏🏽 medidas de seguridad, precaución, y a VIVIR ✨🤍 #yovoyalcine #Covid-19