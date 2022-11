Marta López está exprimiendo al máximo su día a día en Dubái. Aunque solo se va a instalar allí durante un mes, la modelo quiere aprovechar el tiempo y no deja de cumplir con compromisos profesionales. Pero también hay tiempo para disfrutar de planes con su pareja, Kiko Matamoros, que estará allí con ella durante este tiempo, y también con algunas amigas que están instaladas en este país.

La modelo ha enseñado cómo es un día en Dubái

Vídeo: Europa Press.

Consciente de que sus más de 342.000 seguidores quieren conocer todos los detalles de su nueva vida fuera de España, Marta López ha grabado su rutina diaria desde que se ha levantado hasta el final del día. Y como ha mostrado siempre en sus redes sociales, lo primero que hace cuando se levanta es ir al gimnasio de su casa. Ahora en Dubái es igual, pero tiene que salir de casa para hacer deporte. Aún así, está encantada.

Ella misma ha desvelado lo que hace durante un día entre semana: «Empezamos el día con un desayuno en casa (yo estaba en ayunas) y nos fuimos al gym 🏋🏼‍♂️ luego me cambié para ir a visitar a mis agencias de aquí, pero antes pasé por @theglasshousedubai ✨ (si queréis más info sobre el proceso de selección de una agencia o cómo ir a hacerte Polaroids, comentadme ❤️) y tras una mañana intensa me cambié el outfit a un vestido ideal de @carlos.san.juan para ir al cumple de mi @mlalaguna donde me encontré con muchas amigas 👭🏙️🛥️ vimos un atardecer precioso, y luego seguimos disfrutando de la noche❤️ a casita y a dormir, deseando que llegue mañana para disfrutar de otro día en una ciudad nueva», ha escrito junto al vídeo.

El objetivo de Marta López es instalarse allí para trabajar

Está siendo una experiencia increíble para Marta. El primer día ha sido un no parar. Ha aprovechado la mañana para salir al gimnasio y luego desayunar. Después de una ducha, la modelo se ha ido a la peluquería para peinarse antes de irse a una agencia de modelos con las que trabaja. Allí se ha hecho una sesión de fotos y espera recibir pronto noticias sobre ofertas laborales.

Tras un intenso día de trabajo, Marta ha quedado con un grupo de amigas que se encuentran viviendo allí. Había quedado con ellas para celebrar el cumpleaños de Mireia Lalaguna, que fue la primera Miss Mundo. Está residiendo allí y ha cumplido este jueves 30 años. La ocasión merecía celebrarlo por todo lo alto: en un barco con flores y tartas.