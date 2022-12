Su vida está en Madrid, pero Marta López tiene a parte de su familia en Granada. Eso le ha llevado a trasladarse hasta el sur, en compañía de su pareja, Kiko Matamoros, para reencontrarse con ellos. Unas horas antes de que celebraran la cena de Nochebuena, la modelo viajaba hasta su tierra natal no solo con su prometido, también con su hermana y el novio de esta. Decidieron hacer el viaje en coche los cuatro juntos, disfrutando, de esta forma, de momentos inolvidables.

Unos momentos que siempre quedarán en su memoria. Pero no han sido los únicos. La pareja está alojándose en un hotel, para así tener más independencia. Eso sí, se ven con la familia de la modelo todos los días. El día de Nochebuena cenaron junto a sus padres y otros miembros de su familia, a los que no suele ver con frecuencia por vivir en Madrid. Kiko ha demostrado estar de lo más integrado en el círculo de su chica y hasta demuestra ser muy feliz con ellos.

La pareja viajó de Madrid a Granada en este coche

Han aprovechado el tiempo para pasar gran parte de sus días fuera de casa. Marta y Kiko han dedicado las horas previas a las cenas y comidas de Navidad a acudir a sitios en los que tomar algo antes de las grandes celebraciones. Han estado casi todo el tiempo acompañados de la hermana de la modelo. Y Marta no puede ser más feliz, se le nota en el rostro.

Y es que llevaba mucho tiempo sin ver a su familia. No solo no ha podido viajar a Granada, sino que junto a Kiko han estado instalados en Dubái durante un mes por culpa de los compromisos profesionales de la modelo. Ha sido una experiencia increíble, pero tenía ganas de volver para pasar la Navidad en familia. No sabemos qué planes tienen para las siguientes fechas especiales, pero estamos seguros que han encontrado la manera para estar con ambas familias.

A un día del cumpleaños de Kiko Matamoros

Este 27 de diciembre es el cumpleaños de Kiko Matamoros, una fecha que podrían pasar en Granada. Este viaje que ya tenían programado desde hace tiempo pudo ser el motivo que llevó al colaborador de ‘Sálvame’ a adelantar la celebración de su cumpleaños junto a su nieto Benjamín, que nació el mismo día. Hay que recordar que Kiko y Marta fueron a visitar a Laura Matamoros y a sus hijos hace unos días y soplar juntos las velas. Seguro que en unos días podrán volver a reencontrarse para celebrar, en esta ocasión, la Navidad juntos.