«Tengo ganas de pasar mi vida contigo. Te quiero muchísimo», ha afirmado la ‘influencer’ durante el 64 aniversario de su pareja.

Un cumpleaños distinto alejado de grandes fiestas debido a la pandemia y trabajando, así ha vivido Kiko Matamoros las primeras horas de su 64 cumpleaños. El colaborador ha acudido fiel a su cita en ‘Sábado Deluxe’ donde ha sido sorprendido por su pareja, Marta López, quien no ha dudado en felicitarle en pleno directo.

«Gordi, muchísimas felicidades. Te espero en casa y ya te lo diré en persona. Me encanta pasar este segundo cumpleaños contigo», comenzaba diciéndole durante una breve llamada. La modelo ha destacado lo que más le gusta de la persona con la que comparte su vida desde algo más de un año y medio: «Me encanta ver cómo eres conmigo y ver que te estás convirtiendo en una persona maravillosa. Estás muy bien, muy bien con tus hijos, no sabes lo feliz que te veo con ellos y con tu nieto. Tengo ganas de pasar mi vida contigo. Te quiero muchísimo». Mientras que Kiko le correspondía con las siguientes palabras: «Muchísimas gracias por todo lo que me das y lo que me espera».

Muy agradecido con sus compañeros

El colaborador comentaba que era una pena no poderlo celebrar «bien con los amigos, pero espero que los 65 que sean más redondos y los pueda celebrar». Además, ha querido sincerarse por completo y ha recordado que lleva nada menos que doce años trabajando en ‘Sálvame’, un tiempo fundamental para él porque ha supuesto un gran enriquecimiento personal: «De verdad que os quiero dar las gracias a todos. Hemos crecido a todos los niveles. Me considero mejor persona de la que vine aquí. He aprendido a quereros a todos. Aunque a veces no lo parezca, sois gente muy importante para mí».

Unas palabras que han calado en sus compañeros quienes han valorado de forma muy positiva el cambio radical que Kiko ha dado desde que lleva emparejado con la ‘influencer’. Belén Esteban ha querido pronunciarse y ha agradecido a Marta López haber aparecido en la vida de este: «Estamos todos muy agradecidos». Mientras que Mila Ximénez destacaba la profunda transformación del controvertido colaborador durante los últimos años: «A mí me ha alegrado la vida porque con la otra era un infierno».

El programa le ha sorprendido con una original tarta de cumpleaños estilo ‘fondant’ en forma de zapatos en este 64 cumpleaños en el que deja atrás un 2020 especialmente duro en cuestiones de salud. Durante el mes de agosto permaneció quince días ingresado por una pancreatitis tras una operación de vesícula. Poco después de ser dado de alta, sufría un nuevo contratiempo y debía acudir a urgencias por una obstrucción en el catéter. Los percances no terminaban ahí y en septiembre debido a una infección vírica persistente en el hígado fue operado de la vesícula. Un tiempo en el que ha contado con el apoyo incondicional de Marta López.