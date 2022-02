Marta López ha celebrado su 25 cumpleaños y aunque nunca ha querido hacer una fiesta, la ocasión lo merecía. La novia de Kiko Matamoros ha organizado un gran evento, en el que ha reunido a su familia, amigos y compañeros de trabajo en el club Mango en Madrid. La temática de la fiesta era la película 007. «Nunca había organizado una fiesta de cumple, pero eran 25 ⚡️y lo merecía. La temática era #007 y no podíais estar todos más guapos!✨«, escribía hace unas horas con emoción.

Muchos se han preguntado si los hijos de Kiko Matamoros han estado en la fiesta organizada por ella misma. Y orgullosa ha desvelado quiénes fueron y quiénes no. «La familia de Kiko vino al cumpleaños, menos Laura Matamoros, que no puedo ir. Fueron casi todos sus hijos, que son un amor y los adoro», ha empezado diciendo junto a una imagen en la que posa con su pareja, Diego Matamoros y otros hijos de Kiko.

Ha querido dejar claro que aunque no salgan muchas personas de su círculo en las redes sociales, están a su lado: «Chicos, que no salgan en las redes no significa que no ocurra. Hay personas que no quieren pertenecer al mundo de las redes sociales y no hay problema. Hubo muchas personas que porque no saliesen no significa que no estuvieran, y amigos míos que no pudieron venir, o familiares como mi padre, que si hubiera podido venir, no lo hubiese sacado porque no quiere él y yo respeto a todos ante todo», deja claro.

Marta López enseña qué hijos de Kiko fueron a su cumpleaños

El que no se lo quiso perder fue Diego Matamoros, que ha demostrado lo bien que se lleva con Marta López. De hecho, la modelo no dudó más tarde en compartir una foto junto a Kiko y su hijo y ella tituló la instantánea como «los hombres de la casa». Está claro que la familia está más unida que nunca, aunque haya algunos miembros con los que todavía queda arreglar algunas diferencias.

Es el caso de Anita Matamoros, que lleva ya mucho tiempo sin hablarse con su padre. Por supuesto no acudió a la fiesta de cumpleaños de Marta, pero sí que se pudo reunir este pasado fin de semana con su hermana, Laura Matamoros. Esta última se lleva muy bien con la modelo, pero puede ser que el hecho de que haya sido madre por segunda vez el pasado mes de diciembre le haya impedido acudir a una fiesta de noche. Aún así, estamos seguros de que se habrá puesto en contacto con ella para felicitarla.

Diego Matamoros ha recibido el cariñoso mensaje de Marta López

No pudo disfrutar más la fiesta que hizo para celebrar su cumpleaños: «Este finde os voy a hacer un spam de mi cumple brutal, porque fueron tantas las personas con las que me reencontré, que vinieron por mí, para mimarme y quererme, para pasarlo bien💔🥰😍 algunos no pudieron estar pero no significa que no estén en mi 💖 porque sois LOS MEJORES amigos, familia y seres queridos que se puede tener. Agradecida por teneros a todos y cada uno de vosotros 🙏🏽», decía orgullosa hace apenas unas horas, cuando compartió algunas de las fotos de su celebración de cumpleaños.

