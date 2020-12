La modelo y pareja de Kiko Matamoros ha ha abierto una ronda de preguntas y respuestas en sus Stories y no ha dudado en mostrar cómo era su cara antes de operarse la nariz.

No hay publicación que no suba Marta López que se convierta en polémica. Eso es lo que pasa siempre que sube un posado, una foto con su pareja, Kiko Matamoros, o algunos Stories desde su casa. A punto de que se acabe el año, la modelo ha querido hacer una de las tendencias del momento en las redes: que sus seguidores le pidan una foto de una fecha en concreto o de un lugar. Y ha contestado a todo.

Después de varias peticiones, una de ellas ha sido que les mostrara cómo era ella antes de operarse la nariz. Y dicho y hecho. Con una foto de hace unos años, Marta López ha mostrado cómo era su cara antes de retocarse la nariz. El cambio es muy evidente, ya que desde que se hiciera este retoque estético, su rostro ha cambiado de manera llamativa.

Así era su cara antes de que se operara la nariz

Acto seguido, Marta ha recibido numerosos mensajes por parte de sus seguidores. Muchos de ellos han sido muy críticos. La modelo no ha dudado en dar explicaciones, como hace la mayoría de las veces que recibe mensajes duros. «La gente que me dice que qué guapa era antes y qué fea ahora después de operarme taaaaaaanto. Os comunico que se llama crecer y adelgazar, las caras cambian cuando crecemos, en la foto que puse los labios ya los tenía, de hecho ahora tengo menos», empieza explicando.

«Y la nariz la tenía prácticamente igual porque solo me afiné un poco el tabique. Obviamente las fotos que me hacía eran por mi lado bueno, por el otro lado la nariz se veía fatal. Por eso me la operé, y porque me dio la gana básicamente. Pero lo principal es que a lo mejor ahora peso 10 kg menos y soy cuatro años mayor. (…) Las cejas hacen mucho (los foxy eyes ya es que no los tengo directamente) así que vamos a parar un poco con los insultos y las tonterías porque hay gente por aquí que sois lo peor, y ya una explota. Pesados. Dejar a la gente vivir», pide rotunda, dejando claro que no le afectan los comentarios.

Ha explotado por los comentarios más duros

Otros le han pedido una foto de cómo era ella antes de operarse. Es cierto que la joven siempre se ha mostrado a favor de los retoques estéticos y de los tratamientos de belleza. Y nunca lo ha escondido. Tampoco ha escondido su evolución durante estos años de cambios. En esta imagen ha mostrado cómo era su cara antes de hacerse ningún retoque.