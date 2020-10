La modelo ha abierto su corazón y ha desvelado algo tan íntimo cómo lo que siente cuando piensa en la realidad de la diferencia de edad con Kiko Matamoros. Marta López no puede evitar emocionarse al pensar que tiene «fecha de caducidad».

Marta López no es muy de hablar de su vida personal a través de las redes sociales. Sin embargo, el hecho de ser tan activa hace que al final termine contando ciertos aspectos de su rutina, en la que por supuesto entra su pareja, Kiko Matamoros. Durante el tiempo que lleva con el colaborador de ‘Sálvame’ ha tenido que responder a muchas críticas sobre la diferencia de edad que hay entre ambos. Esto es algo que ya ha superado y lo deja claro en una nueva ronda de preguntas y respuestas.

A pesar de que las críticas las ha superado y que ha aprendido a convivir con ellas, lo cierto es que Marta López tiene momentos de soledad en los que piensa y es consciente de la persona con la que está. Y la diferencia de edad solo le preocupa por un motivo: el no poder estar más tiempo junto a él del que le gustaría.

Ha sido una de las preguntas que le han hecho sus seguidores lo que le ha hecho abrir su corazón: «Esto es una cosa que nadie se pregunta… cuando la gente me insulta… no creo que a la gente le importe mucho mis sentimientos. Estoy con una persona que me saca 40 años y sé que tiene fecha de caducidad. Es una putada. Tú estás con una persona porque quieres que sea para toda la vida. Al menos así es como yo concibo una relación, porque sino para eso estás sola, que no tienes que darle explicaciones a nadie y estás muy a gusto», comenta entre lágrimas.

Marta no puede evitar emocionarse al hablar de la edad de Kiko

Hablar de este tema es algo que le hace emocionarse y no duda en mostrarlo: «Es muy triste, porque ojalá pudiera estar toda la vida con él. Pero no va a ser así y lo pienso y me entran ganas de llorar. No va a ser así. Cuando digo que la edad es un número no lo digo en vano, al final tú te enamoras de la persona, sea hombre, mujer, transexual, mayor, joven, alto, bajo, caucásico, asiático», continúa diciendo en sus redes sociales.

40 años es la diferencia de edad que hay entre ambos, y aunque Marta López trata de no pensar mucho en esto, es inevitable que de vez en cuando le venga a la cabeza: «En mi caso sé que es una persona que no va a estar toda la vida en mi vida y eso es muy duro. Es duro pensar que dentro de 20 años o 30 a lo mejor no voy a estar con esa persona, lo más seguro».

Y aprovecha la ocasión para mandar un mensajito a las personas que dedican tiempo a criticarla: «Las personas que me critican, me da tan igual. Yo solo quiero disfrutar todo el tiempo de la persona con la que estoy. Y ojalá sea por muchísimo tiempo. Ojalá me viera toda mi vida con él, pero no voy a poder».