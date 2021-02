Marta López se ha defendido de las acusaciones de publicidad fraudulenta y ha pedido perdón, ya que no era su intención hacer daño a nadie.

A Marta López se le ha vuelto a poner contra las cuerdas. La colaboradora de televisión no es la única famosa a la que han acusado de hacer publicidad fraudulenta o utilizar sus redes para vender productos mucho más caros que en otras páginas. De hecho, fue Miguel Frigenti quien la acusó tanto a ella como a otros rostros como Anabel Pantoja o Noemí Salazar. Fue este miércoles cuando la ex gran hermana acaparó todas las miradas después de que FACUA, la asociación de Consumidores en Acción, la denunciara por publicitar un producto que no cumple con los requisitos sanitarios que dice. En concreto, se refieren a unas tiras blanqueadoras que supuestamente tienen un determinado componente. Tras estas acusaciones, Marta López se ha defendido en el ‘Fresh’, donde ha revelado cómo se siente.

«Tampoco es tan complicado, nunca dejas de aprender si ha hecho algo mal, pues pedir disculpas y si tengo que pagar una multa, pues se pagará«, ha dicho Marta López. Ella sirve como imagen a determinadas empresas que venden estos productos, por lo que es una fuente de ingresos que le ayuda cada mes, sin embargo, podrían meterle en un problema legal. Aunque ha reconocido que los promocionaba, ha dicho que realmente el responsable de todo esto sería el distribuidor y no ella. «Me denuncia FACUA que se una asociación, no es el Estado ni es nadie… Esas tiras blanqueadoras aseguran que no tienen un producto que se utiliza en centros sanitarios… Me parece fenomenal lo que han hecho y si hay un producto que no se puede vender, que dejen de venderlo en España… Yo no quiero quitarme mi parte de culpa, si consumo me dice que no se puede hacer, pido perdón y no lo vuelvo a hacer”, ha dicho. Una situación por la que ha tomado la drástica decisión de no volver a promocionarlo, al menos durante las últimas horas no ha posteado nada referente a este producto ‘milagroso’.

Desde FACUA han explicado el motivo por el que han dado un paso más y han hecho público este hecho. «Se trata de tiras blanqueadoras cuya publicidad induce a los consumidores a creer que tienen la misma eficacia y composición que los productos utilizados en los tratamientos que se llevan a cabo en las clínicas dentales (…) Está prohibida que ‘las personas famosas o conocidas por el público’ anuncien productos, actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria», aseguran desde la asociación sin ánimo de lucro.

Así las cosas, Marta López no es la única que ha sido denunciada por ellos. También tentadores como Lucía Sánchez, Manuel González o Lola, que publicitan estos mismos blanqueadores dentales que tiempo después les han puesto contra la espada y la pared.