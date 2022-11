La fiesta del pasado viernes organizada por Unicorn sigue dando mucho de que hablar. Los dos protagonistas de la noche, Alba Carrillo y Jorge Pérez, han negado una y otra vez que entre ellos no pasó nada. Ni si quiera un beso. Sin embargo, las últimas informaciones apuntan a que los dos colaboradores de televisión incluso terminaron la noche juntos en la casa de Marta López, donde se quedaba a dormir la modelo. El primero en adelantar la noticia era Miguel Frigenti y, horas después, Marta López ha confirmado que Jorge Pérez paró en su casa antes de poner rumbo al domicilio familiar donde le esperaba Alicia Peña y sus cuatro hijos.

Esta misma mañana, vivíamos un nuevo giro de acontecimientos cuando Miguel Ángel Nicolás aseguraba que Jorge abandonó la fiesta en torno a las 3 de la mañana, varios minutos después que su amiga. El Guardia Civil había asegurado que llegó a casa en torno a las 5 de la madrugada. ¿Qué pasó en ese tramo de dos horas? Marta López ha confirmado que ese tiempo estuvo en casa junto a Alba Carrillo. Ha sido durante su intervención en ‘Sálvame‘, donde ha hablado largo y tendido sobre lo ocurrido en su casa.

Marta López ha dado detalles inéditos sobre la estancia de Jorge en su casa

La presentadora, Adela González, ha ido un paso más allá e incluso ha querido preguntar «si apagaron o no el fuego». La respuesta de Marta no hace más que avivar, nunca mejor dicho, los rumores de una deslealtad: «Como yo tengo alguna información, no te voy a decir lo que creo. No me corresponde a mí. Te voy a decir hasta donde puedo decirte. Tenéis que entenderlo».

A pesar de que ella asegura no contar que ocurrió, sí que piensa que «va a salir todo». La colaboradora de televisión todavía ha ido más lejos y ha revelado que mientras ella se fue a su dormitorio, ubicado en la planta superior de su casa, ellos se quedaron en el salón. La ex concursante de ‘Gran Hermano’ asegura que desconoce el tiempo que estuvieron juntos en el salón ya que ella se «fue a dormir y al despertarme ya no estaban», ha confesado.