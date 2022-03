Hace un año que nos dejó Álex Casademunt, a los 39 años, tras sufrir un accidente de tráfico en la localidad barcelonesa de Mataró, donde residía actualmente. Unos momentos muy duros tanto para la familia del extriunfito como para sus compañeros de ‘Operación Triunfo’ que estuvieron arropando a sus familiares en el último adiós al cantante. Ahora, 365 días después, son muchos amigos de Álex que siguen recordándolo. Este martes, en ‘Sálvame‘ han conectado en directo con Rosa González, la madre del fallecido, que ha hablado completamente rota de su hijo. Incluso Marta López ha revelado un sorprendente episodio que nos ha dejado a todos sin palabras.

El sorprendente relato de Marta López tras la muerte de Álex Casademunt

Marta López, que siempre ha mantenido una excelente relación con el triunfito, ha querido recordarle a la madre de él lo que «les pasó». «¿Tú te acuerdas lo que nos pasó Rosa, al poco de fallecer Álex?», le ha preguntado. «Me cuesta mucho decirlo. A mí no me ha pasado en la vida y no creo en estas cosas pero yo estoy segura que un día vino Álex a verme. Hizo que su madre me llamara, hizo que un amigo íntimo de Álex que no se pudo despedir de él, se pudiera despedir de él a través de la madre. Y yo estoy convencida de que todo eso lo hizo Álex sin estar aquí», un sorprendente relato que ha dejado a todos sin aire.

Rosa, la madre del fallecido, ha confirmados las palabras de Marta López. «Él está, ya te digo yo que está. Yo lo noto que está», dice. Estas son las duras palabras de una madre que ha perdido a un hijo por un accidente de tráfico. Además, asegura que ahora mismo está en la etapa de aceptación: «Estoy aprendiendo a vivir sin Álex. El pensar que no lo vas a volver a ver más, que tienes que vivir, sí o sí. Y es que también te debes a otras personas, como a mis otros hijos, a mis nietas y es durillo», ha confesado visiblemente emocionada.

La madre del triunfito se rompe en directo en ‘Sálvame’

«Lo que pasa que lo vas asimilando, lo vas comprendiendo y piensas que eso está a la orden del día, que pasa todos los días y aceptar que tenemos que vivir sin Álex, aunque es muy duro», cuenta. En su conversación con Jorge Javier Vázquez, ha querido hacer hincapié en que «ya sabéis que estamos muy unidos, toda la familia. Hemos sido una piña. Tenemos que aprender a no escucharle, a no verle y pensar que no lo podrás volver a ver. Estamos intentándolo», cuenta. Sin embargo, Rosa asegura que «es que a veces y hay momentos que parece que lo veo. Yo hablo con él todos los días y le digo cosas y por todos los rincones lo veo», ha contado.