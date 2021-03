Marta López y Alexia Rivas son concursantes de la nueva edición de ‘Supervivientes’, sin embargo, no empezarán de cero. Recordamos sus enfrentamientos.

Alexia Rivas y Marta López estuvieron unidas por un hombre en el pasado, Alfonso Merlos. El mismo que les enfrentó y por el que llevaron a batallar televisivamente hablando, de hecho, durante varios meses se convirtieron en enemigas número uno. Ahora las circunstancias de ambas han cambiado, prueba de ello, que en solo unas semanas se enrolen en la aventura selvática de ‘Supervivientes‘, reality en el que las exparejas del periodista coincidirán como concursantes. Según ha podido saber SEMANA en exclusiva, la ex gran hermana vuelve a un programa de televisión y lo hará por todo lo alto. La polémica está más que servida, pero ¿qué se han dicho en un plató?, ¿Qué cuentas se tendrán que rendir? y ¿qué declaraciones son las que más han podido molestar a la otra? A pesar de que hay muchas incógnitas sobre cómo será su cara a cara, por el momento, nos remitimos a recordar sus últimos encontronazos. Y es que todo comenzó cuando Alexia se coló de manera fortuita y en bikini mientras Alfonso Merlos estaba grabando una entrevista, instante en el que según Marta todavía tenían ella y Alfonso una relación.

Si bien Alexia Rivas y Alfonso Merlos solo estuvieron 5 meses juntos, tanto para ellos como para el resto de espectadores su relación fue muy intensa. Así lo demuestra que incluso cuando rompieron Marta López defendiera a su ex y cargara contra Alexia. «Alfonso es un chico majísimo y un caballero a pesar de lo que pasó conmigo. A lo mejor se ha podido aburrir un poco. Es muy trabajador y tener todo el día en casa a una señora que no trabaja, pues…«, dijo Marta López cuando se conoció la ruptura del tertuliano y la periodista. A pesar de que hasta entonces Alexia había optado por el silencio, estalló contra Marta muy indignada. «Otras personas llevan meses y meses lucrándose económicamente de nuestro silencio y dolor. Sí, de NUESTRO silencio. Teniendo la potestad de decir la primera mentira que se les venga a la cabeza», respondió ella después de que Marta la acusara de cobrar por supuestamente por exclusivas.

No ha sido el único momento en el que se han enfrentado públicamente. Después de que Marta López aconsejara a Alexia que retirara su demanda a La Fábrica de la Tele, la joven estalló de nuevo contra ella a través de sus redes sociales. Cabe recordar que Rivas fue reportera de ‘Socialité’ hasta que estalló el Merlos Place y denunció a la productora por acoso, un escándalo ante el que Marta la aconsejó así: «Te aconsejo que quites la demanda que tienes y así puedas volver a trabajar». Sus declaraciones volvieron a indignar a Alexia una vez más. «NO estoy trabajando en la tele porque no quiera, si no porque no he querido entrar por el aro y me he elegido a mí misma, he elegido mi dignidad. ¿Y qué es ese mal tan horrible que he hecho. Enamorarme. Lo que había hecho otras tantas veces con absoluta normalidad», le espetó Alexia Rivas.

En los meses posteriores a la ruptura de Alfonso Merlos y Alexia, la joven periodista dejó claras dos cosas: «No me voy a rendir JAMÁS, y quien ríe último, ríe mejor». Toda una declaración de intenciones que podrá demostrar de nuevo en el reality más emocionante de Mediaset. Aunque hasta ahora han estado enfrentadas y se ha demostrado que no les une ni mucho menos una relación cordial, lo cierto es que tienen muchas cosas en común. Además de un pasado con Alfonso, son amantes de la televisión, adoran estar en la pequeña pantalla, son aventureras e intentan potenciar al máximo su perfil como influencer en sus redes sociales. ¿Bastarán estas características para acercarlas y convertirse en amigas? Solo el tiempo lo dirá.