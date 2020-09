¿Ha solucionado sus diferencias con la hija de Kiko Matamoros? ¿Alguna ha dado su brazo a torcer? La ‘instagrammer’ responde a estas preguntas.

Marta López, novia de Kiko Matamoros, ha aclarado en qué punto está su relación con Anita Matamoros. Muchas las personas del entorno del colaborador han hablado sobre las causas de su distanciamiento, pero lo cierto es que solo ambas jóvenes tienen la respuesta a esta cuestión.

Marta López habla de su nula relación con Anita

Cuando las cámaras de Europa Press le han preguntado si existe algún problema con la hija de su novio, ha respondido tajante: «El problema lo tiene ella conmigo. Yo con ella no tengo ninguno». Sobre el novio que, al parecer, ambas han compartido, explicaba: «Tuve un tonteo con el de un día y ya. No hemos compartido novio en ningún momento». A día de hoy, no sabe la razón exacta por la que Anita no le habla: «No sé el motivo real». No obstante, ella no quiere ser un obstáculo entre padre e hija. «Ella ya sabe, lo he dicho públicamente que mi puerta está abierta, pero no por ella. No quiero tener ningún tipo de relación con ella. Yo solo quiero que se lleve bien con su padre y que hable con su padre, no conmigo… O sea, que no sé. Me parece absurdo todo».

¿Desea tener un hijo con Matamoros?: «Todavía soy muy joven»

La joven también ha respondido a los comentarios que hizo el pasado lunes Matamoros en ‘Sálvame’. Matamoros afirmaba que le encantaría tener un hijo con la granadina. «Lo tendría ahora mismo. Ojalá yo pudiera tener otro hijo. Por mí lo tendría ahora, pero entiendo que ella es todavía muy joven y está despegando en una carrera que le va muy bien», decía. Incluso afirmaba que desea estar a su lado hasta el fin de sus días: «Voy a estar con mi pareja hasta que ella quiera. Quiero decir, que por mí no la voy a dejar. Lo único que me afecta de la diferencia de edad que va a llegar un momento en que yo no voy a estar físicamente en condiciones».

«Me encantaría ser madre, pero lo que ha dicho él: todavía soy muy joven y y ahora para mí lo primordial, además de mi relación con él, es mi trabajo. Entonces, por ahora no me planteo ser madre. De aquí un par de años se verá», señalaba. Por último, detallaba que el estado salud del madrileño es cada día mejor: «Está mejorando a pasos agigantados. Está entrenando y súper bien, la verdad».