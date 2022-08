La influencer tiene idea de retomar algo que siempre le ha encantado y que por cuestiones de la vida finalmente nunca llegó a terminar. Se trata de ejercer de maestra, una de sus grandes pasiones tras haber estudiado Magisterio, aunque no ha podido desarrollarse profesionalmente en este ámbito: “Por circunstancias no lo hice (ejercer) en su día y me arrepiento muchísimo. Pero quien sabe, nunca es tarde”.