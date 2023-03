Marisa Jara y su batalla contra el cáncer: la verdadera historia que nadie conoce

Marisa Jara está pasando por un delicado momento después de haber tenido que ser sometida a una operación de un tumor maligno. Un nuevo golpe de salud que llega tan solo unos meses después de perder de forma natural al bebé que esperaba. Un revés con el que no contaba y que se suma a la larga lista de veces que ha tenido que pasar por quirófano. La modelo es una luchadora nata que se ha repuesto a todos los varapalos que le ha puesto la vida y que ha seguido peleando por cumplir su sueño: ser madre. Esta es la verdadera historia que nadie conoce.

La vida de Marisa Jara no ha sido fácil. En 2018, la modelo sevillana, en solitario, comenzó a someterse a un tratamiento de fertilidad para lograr cumplir su sueño de ser madre. Sin embargo, durante unas pruebas rutinarias descubrieron que tenía un cáncer en el estómago. Pasó por el quirófano y le extirparon un liposarcoma que estaba pegado a su colon. Entonces, no se vino abajo y observó este revés como una forma de afrontar todo de otra manera. "La vida me ha dado otra oportunidad", llegó a decir y declaraba que renunciaba a su sueño de ser madre por el momento.

Conforme pasaba el tiempo y se iba recuperando, Marisa Jara volvió a intentar quedarse embarazada. Esta vez con éxito. Y así mismo lo anunciaba ella asegurando que el camino había sido difícil pues había tenido que pasar por 19 operaciones por la endometriosis que padecía. "Miguel y yo podemos sentir el latido de nuestro bebé. Hoy por fin puedo contarlo porque todo marcha bien. Hemos querido esperar a este momento porque soy una paciente de riesgo, porque todo tiene su momento, porque no podía y no quería hacer sufrir a los que me rodean, a todos los que me han apoyado en este proceso», anunciaba al cumplir el primer trimestre de embarazo. En todo este proceso, la modelo y empresaria explicaba que había congelado sus óvulos para en un futuro volver a ser madre. La llegada del pequeño Tomás a sus vidas fue el broche de oro perfecto a su relación y el soplo de positivismo que la empresaria necesitaba.

Vuelve a pasar por quirófano tras perder al bebé que esperaba

Sin embargo, Marisa Jara volvía a sufrir un revés. Tan solo ochos meses después de dar a luz a su hijo, la modelo sevillana anunciaba que se había quedado embarazada de manera natural, pero finalmente perdía al bebé que esperaba unos días después de dar la noticia. Pocas semanas después, la empresaria pasaba por quirófano porque le habían detectado un tumor maligno. Tras el primer diagnostico en el que le examinaron unos bultos, los médicos decidieron que tenía que operarse de manera urgente. Durante la intervención, a Marisa le han extirpado el ovario derecho.