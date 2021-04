Un nuevo contratiempo obliga a Marisa Jara a posponer su deseo de ser madre y tendrá que ser intervenida quirúrgicamente de nuevo

Marisa Jara ha tenido que dar una de las peores noticias. En pleno proceso por quedarse embarazada le han descubierto un nuevo tumor que le obliga a paralizar sus planes de convertirse en madre junto a su novio, Miguel Almansa, con quien se ha dado una segunda oportunidad tras su ruptura a principios de este año. Ha sido la propia modelo sevillana quien ha revelado que tendrá que volver a pasar de nuevo por quirófano para extirparlo.

A pesar de esta noticia, la sevillana no pierde la esperanza y aunque tendrá que hacer un alto en el camino, seguirá luchando para cumplir su sueño: «Con lo ilusionada que estaba porque tenía cita con mi Ginecóloga Marisa para hacer la primera eco y ver como estaba ese colchoncito que estamos fabricando con las hormonas al bebé, pero me acaban de detectar un mioma de 15cm que está ocupando prácticamente todo el útero«, ha comenzado explicado la modelo.

La modelo sevillana confiesa que tendrá que volver a pasar por quirófano

Marisa Jara ha confesado que tendrán que parar el tratamiento debido a que tendrá que pasar de nuevo por quirófano: «Así que tenemos q parar con las hormonas porque me tienen que operar y quitármelo.. Me está costando tanto.. Dios mío!!», ha seguido escribiendo. A pesar de este nuevo revés, no pierde la esperanza y confía en que en un futuro por fin cumpla su deseo. Marisa Jara se muestra muy positiva: «Pero no pasa nada!!! Porque soy muy positiva y no voy a dejar de luchar por mi sueño y esto no es nada comparado con lo que he pasado..», ha asegurado.

La modelo sevillana recuerda los años tan complicados que ha vivido, por el que ha tenido que ser intervenida en diferente ocasiones, hasta la escalofriante cifra de 19 operaciones. Así lo ha contado ella: «Una operación más .. con esta van 19 yo creo que ya está bien«, dice. A pesar de este nuevo problema, tal y como hemos dicho anteriormente, se muestra optimista ante su evolución: «Lo importante es que tiene solución y que yo a pesar de todo estoy feliz porque sé que lo voy a conseguir! Desde aquí animo a todas las mujeres que estén pasando por lo mismo que yo🌹».

En 2018 ya superó un cáncer en el estómago

La modelo sevilla tuvo que ser operada de urgencia en octubre de 2018 para extirparle un tumor, que se llevó parte del colon y del intestino. Este tumor se lo detectaron mientras le estaban haciendo unas pruebas para quedarse embarazada. A pesar de este momento tan complicado, ella siempre se ha mostrado optimista e incluso ha presumido orgullosa de su cicatriz. Durante estos tres años, Marisa siempre ha hablado de su sueño: el de ser madre. «No me gustaría morirme sin haber sido madre. Y lo deseo tanto, que a veces me da miedo que no me pase…», ha dicho en más de una ocasión. Ahora, tendrá que hacer un parón pero retomará ilusionada de nuevo su intento de cumplir su sueño.