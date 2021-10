Emocionada y radiante, la modelo ha compartido un vídeo en el que aparece descubriendo el sexo del bebé que espera junto a su pareja.

Marisa Jara está pasando por una de las etapas más dulces de su vida después de anunciar de lo más feliz que se hará realidad uno de sus mayores sueños. La modelo está viviendo con ilusión y nervios su primer embarazo y por ello no duda en compartir a través de sus redes sociales todos los avances en su estado de gestación. Después de mostrar su primera ecografía, la diseñadora ha desvelado emocionada el sexo del bebé que espera junto a su pareja, Miguel Almansa.

Emocionada y radiante, Marisa Jara ha desvelado que está esperando un niño. La modelo ha compartido un vídeo en el que aparece averiguando el sexo del bebé de una manera muy especial después de explotar un gran globo negro cuyo interior contenía confeti azul. Un momento de lo más especial que ha querido compartir con todos: «Estamos locos de amor e ilusión«.

Una feliz noticia que sus seguidores han aplaudido y cuya publicación se ha llenado de bonitos comentarios. «¡Pero qué ilusión! ¡Felicidades!», escribía Mar Saura. «Muchísimas felicidades, tocaya!!! Qué ilusión!! Disfruta mucho de este precioso camino!!», aseguraba Marisa Martín Blázquez. «El hombrecito de tu vida. Felicidades», insistía Irma Soriano. De la misma forma, Marta López, Mireaia Montavez, Ivonne Reyes, Chayo Mohedano, han sido otros rostros conocidos que no han perdido la oportunidad de mostrarle su cariño en este momento tan especial para la modelo.

Marisa Jara ha luchado contra viento y marea para llegar a conseguir cumplir su sueño. Hace unos meses, era ella misma quien confirmaba que se había sometido a un tratamiento de fertilidad para conseguir quedarse embarazada, algo que se convirtió durante años en una de sus mayores ilusiones. «Tras un cáncer de estómago, 19 operaciones -por la endometriosis que padezco- y después de años buscando cumplir este sueño, Miguel y yo podemos sentir el latido de nuestro bebé. Hoy por fin puedo contarlo porque todo marcha bien. Hemos querido esperar a este momento porque soy una paciente de riesgo, porque todo tiene su momento, porque no podía y no quería hacer sufrir a los que me rodean, a todos los que me han apoyado en este proceso», anunciaba al cumplir el primer trimestre de embarazo.

Marisa Jara presume de barriguita de embarazo

Al ser paciente de riesgo, Marisa Jara está cuidándose al máximo para que todo salga bien. En el mes de abril tuvo que enfrentarse a un nuevo problema en su útero, pues le habían detectado un mioma de 15 centímetros que estaba ocupando casi todo su útero. Este descubrimiento había derribado sus ilusiones, pero poco después volvió a las hormonas y recuperó su tratamiento.

En continuo contacto con los médicos, a principios de octubre, la modelo compartía la primera ecografía de su pequeño. Un momento de lo más especial y que provocaba que a los orgullosos papás se le cayera la baba al verlo. Después de superar un bache sentimental, la pareja pondrá el broche de oro a su relación en unos meses cuando tengan al pequeño entre sus brazos.