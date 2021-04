Hace unos días, Marisa Jara dio una de las peores noticias. En pleno proceso para quedarse embarazada junto a su novio, Miguel Almansa, le detectaron un mioma de 15 centímetros en el útero por el que tenía que paralizar el tratamiento y volver a pasar por quirófano. La modelo siempre se ha mostrado muy optimista frente a las adversidades, algo que volvía a hacer hincapié el día que anunció el nuevo bache de salud por el que está atravesando. Marisa, ahora, ha reaparecido acompañada por su novio y ha revelado cómo se encuentra y cuándo tendrá que ser ingresada de nuevo para someterse a la operación.

Marisa Jara ha reaparecido junto a su novio tras anunciar su nuevo tumor

Marisa Jara ha reaparecido acompañada de su novio, Miguel Almansa, cerca de las inmediaciones de la estación de Atocha en Madrid. Muy tranquila, ha respondido a las preguntas de los compañeros de profesión que han querido saber cómo se encuentra ante este nuevo revés de salud. Puedes escuchar las declaraciones de la modelo en el siguiente vídeo. No te lo pierdas y dale al play.

Vídeo: Europa Press

A pesar de que ha tenido que hacer un parón en su tratamiento para convertirse en madre y cumplir su sueño, la modelo asegura estar positiva: «Siempre positiva, estoy deseando que pase esta operación y ya seguir con mi tratamiento como siempre. Creo que la actitud es súper importante y estoy en que todo va a salir bien y muy positiva», ha dicho. A pesar de tener que hacer frente a varios problemas de salud, siempre ha mostrado su positivismo para poder cumplir su sueño.

Marisa Jara ha revelado cuándo tendrá que pasar de nuevo por quirófano, después de anunciar que tendrían que extirparle este nuevo mioma. Tal y como aseguró la propia modelo ya van 19 operaciones durante los últimos años. «La semana que viene me operan y me lo quitan», ha asegurado. La modelo sevillana quiere que llegue ya ese momento para recuperarse y retomar su tratamiento para ser madre.

Así anunció Marisa Jara que le habían detectado un nuevo tumor

«Con lo ilusionada que estaba porque tenía cita con mi Ginecóloga Marisa para hacer la primera eco y ver como estaba ese colchoncito que estamos fabricando con las hormonas al bebé pero me acaba de detectar un mioma de 15cm que está ocupando prácticamente todo el útero. Así que tenemos q parar con las hormonas porque me tienen que operar y quitármelo.. me está costando tanto.. Dios mío!! Pero no pasa nada!!! Porque soy muy positiva y no voy a dejar de luchar por mi sueño y esto no es nada comparado con lo que he pasado.. (…) Lo importante es que tiene solución y que yo a pesar de todo estoy feliz porque sé que lo voy a conseguir!», fueron las palabras de Marisa Jara hace unos días.