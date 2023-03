Mario Vargas Llosa y Patricia Llosa, de nuevo juntos: irán a la boda de su nieta Josefina

Tras su separación con Isabel Preysler, Mario Vargas Llosa ha comenzado una nueva vida en la que no quiere saber NADA de la que fuera su pareja ni de su entorno. Centrado en sus hijos y en recuperar su relación con su exmujer, Patricia Llosa, el premio Nobel vivió hace casi un mes uno de los días más importantes de su carrera como escritor al entrar como miembro de la Academia Francesa. Una ceremonia en la que estuvo acompañado por su exmujer. Desde entonces, a Vargas Llosa y a Patricia no se les ha vuelto a ver juntos públicamente (que no quiere decir que no lo hayan estado). Sin embargo, esto tiene fecha de caducidad y será este fin de semana.

Mario Vargas Llosa ya ha viajado hasta Lima, Perú, para acudir a la boda de su nieta, Josefina, con Emilio Camarena. Un enlace que tiene lugar este sábado 4 de marzo y que reunirá a toda la familia del Premio Nobel. Una oportunidad de excepción para volver a estar todos juntos y en el que el escritor y su exmujer vuelvan a reencontrarse y, no dudamos, que pasar la boda juntos. Josefina es la hija de Gonzalo Vargas Llosa y contraerá matrimonio con un joven ingeniero mexicano en una boda que reunirá a la flor y la nata de varios puntos del mundo. Serán muchos los invitados que no se perderán este gran enlace.

Fue la propia Josefina quien hace casi un año compartió a través de sus redes sociales la feliz noticia de que su novio le había pedido matrimonio. Desde entonces, ha estado inmersa en los preparativos de su boda para que todo salga a pedir de boda. Incluso actualmente ya ha compartido algunas instantáneas en las que se puede ver a algunos de los invitados viajando hasta Lima. La joven está muy emocionada por su inminente enlace y está muy feliz de que sus abuelos, Mario Vargas Llosa y Patricia Llosa, les acompañen y lo hagan cuando están atravesando su mejor momento a nivel personal.

La primera en viajar hasta Perú ha sido Patricia que lo ha hecho junto a su hija Morgana. Por su parte, el premio Nobel lo ha hecho con su hijo Gonzalo. Era este mismo miércoles cuando abandonaba su domicilio del centro de la capital madrileña cargado de maletas y vistiendo ropa cómoda para hacer frente al largo vuelo hasta el país de su padre. "Me voy al Perú", explicaba a los micrófonos de Europa Press, sin querer entrar en muchos detalles sobre la celebración que le hacía desplazarse hasta allí. Todo el clan Vargas Llosa está muy emocionado por este matrimonio que los volverá a reunir a todos. Además, esta puede ser la ocasión perfecta para que Mario y Patricia posen juntos y confirmen así su segunda oportunidad tras la separación del escritor con Isabel Preysler.

Mario Vargas Llosa y Patricia Llosa han sido vistos comiendo en diferentes restaurantes de la capital madrileña, además de que ella le acompañó a París en su entrada en la Academia Francesa. La que fuera su mujer le arropó en los diferentes actos dentro del marco de su gran día. Un momento único en el que los hijos de la pareja no podían esconder su felicidad al estar todos juntos de nuevo. Un hecho que se repetirá en unas horas.