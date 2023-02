Nos despedimos del 2022 con una inesperada ruptura, la de Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler tras casi ocho años de relación. Fue la reina del papel couché quien anunció su separación sin revelar muchos datos ni motivos que habrían llevado a tomar la decisión. Sin embargo, con el paso de las semanas salió a la luz un supuesto episodio de celos por parte del Premio Nobel que había supuesto la gota que colmó el vaso para decidir tomar caminos separados. Una información que desmintió Vargas Llosa, que ha sido muy escueto respecto a sus declaraciones sobre su relación. Ahora, rompe su silencio y habla de literatura y de su polémica ruptura.

Mario Vargas Llosa ha concedido una entrevista a 'El País', medio de comunicación en el que colabora. Desde su ruptura, las declaraciones del Premio Nobel han sido escasas y se ha centrado todo en estar junto a su familia y sus hijos, además de varias citas con su exmujer, Patricia Llosa. Regresó a su casa de Madrid y, por si fuera poco, está preparando el que será un día grande para él: el próximo 9 de febrero entrará en la Academia Francesa. Se convertirá además en el primer escritor que reciba un asiento en la institución sin haber publicado nunca en francés y en el que estará arropado incluso por el Rey Juan Carlos. Son varios los motivos que Vargas Llosa tiene para sonreír y así él lo hace saber.

Mario Vargas Llosa asegura que nunca ha hablado sobre Isabel Preysler

Tras una larga charla sobre literatura, el periodista Manuel Jabois también ha querido saber algunos datos sobre su ruptura con Isabel Preysler y de su experiencia en el mundo de la crónica social y el corazón. El peruano ha respondido a la pregunta de cómo se sale de "la tuneladora de le prensa rosa": "No haciendo ninguna declaración. Yo no he hecho ninguna sobre Isabel. Y he tenido durante un mes periodistas, periodistas desde las siete de la mañana plantados en el portal. Salía a caminar y ya me los encontraba”, explicaba el escritor peruano. "Yo no voy a hablar de Isabel, para nada”, insistía.

Otra de las cuestiones que ha tenido que resolver era si la experiencia de formar parte del "mundo del espectáculo" le había servido para conseguir algo. “La experiencia ha sido magnífica, pero no literaria. No se puede convertir en una novela. Absolutamente no. He terminado una novela sobre música peruana, sobre el vals peruano”, respondía Mario Vargas Llosa. En su charla, también ha revelado que no tiene ninguna intención de escribir ningún libro sobre su relación con Isabel Preysler, aún siendo consciente del interés que tendría su publicación. Además, ha mencionado la gran diferencia que hay entre su mundo y el de la reina de corazones: "Sí, son dos mundos muy distintos, muy separados. Pero bueno. La experiencia se vivió y ya está. Vuelvo a estar en mi casa, rodeado de mis libros".

La vida a cuerpo de Rey en casa de Preysler

Mucho se ha hablado sobre los motivos de separación, siendo uno de los rumores el diferente estilo de vida entre ambos. Sin embargo, con esta respuesta, el nobel parece confirmar que ahora se encuentra en su lugar. Unas palabras llamativas que llegan después de que se haya publicado en los últimos días que Vargas Llosa vivía "a cuerpo del rey" en la casa de Preysler con todo tipo de comodidades y lujos, a pesar de que ahora reniega de ese estilo de vida.