“Mario Vargas Llosa venció al covid”. Con esta contundente frase los hijos de la pareja de Isabel Preysler, Morgana, Álvaro y Gonzalo, han informado al mundo de la alegría que les produce que su padre haya superado el coronavirus y pueda retomar cierta normalidad al regresar a su casa. Hace dos semanas que el premio Nobel había resultado contagiado de covid y los síntomas de la enfermedad hicieron tanta mella en su organismo que los médicos recomendaron su ingreso hospitalario en una clínica de Madrid, para así monitorizar sus constantes y mantenerle bajo vigilancia para evitar un posible agravamiento de su cuadro. Sin embargo, parece que ha respondido muy bien a los cuidados profesionales y el escritor ya ha salido del hospital y ha regresado a su casa en compañía de Isabel Preysler, así como de sus hijos, que han posado sonrientes junto a él para demostrar con una fotografía que está muy animado tras dar negativo en el último test y que ya solo tiene que recuperarse de los últimos coletazos de la enfermedad, aún presente en su cuerpo en síntomas leves.

Este fin de semana el revuelo surgido sobre el estado de salud de Mario Vargas Llosa obligó a sus tres hijos a emitir un comunicado de presa en sus redes sociales para minimizar la alarma y confirmar que estaba más recuperado de la afección. Ahora se demuestra que esas informaciones no estaban en lo cierto y que, como defendían sus hijos, el afamado escritor estaba a punto de abandonar el hospital, como así ha sucedido en la mañana de este lunes al recibir el ansiado alta que le posibilita continuar su recuperación desde la comodidad de su casa, como así confirman sus hijos que hará: «Ahora a casa a seguir con la recuperación», detallaban.

Los encargados de dar la buena nueva han sido dos de sus hijos, Morgana y Álvaro, que han compartido una imagen de Mario Vargas Llosa sonriente, algo más delgado, pero optimista tras salir del hospital. Un momento que han aprovechado para dar las gracias “a la ciencia que salva vidas y al personal médico por su dedicación. Les estaremos siempre muy reconocidos. Llevan años luchando contra esta pandemia. Toda nuestra admiración para ustedes”, escribían con admiración los hijos del escritor, que cerraban su mensaje con dos emojis de aplausos que viene a reforzar su mensaje.

Mario Vargas Llosa fue ingresado el pasado viernes 22 de abril al presentar complicaciones del positivo en coronavirus que le fue diagnosticado días antes. No se precisaba el estado concreto del Nobel de Literatura, tan solo que los compromisos profesionales de su padre debían ser cancelados y aplazados hasta nueva fecha. Esto dio pie a que surgieran rumores y especulaciones sobre su situación en el hospital, las cuales han sido atajadas con un nuevo comunicado: “En vista de las informaciones que se están difundiendo en relación con el estado de salud de Mario Vargas Llosa, sus tres hijos, que estamos junto a él, compartimos esta breve declaración. Hace pocos días, en vista de algunas complicaciones relacionadas con el covid fue ingresado en una clínica de Madrid. Gracias al tratamiento, su condición evoluciona favorablemente. Él y su familia agradecemos las muestras de cariño que estamos recibiendo”, escribían para tratar de llamar a la calma, para después, dos días después, posar junto a su padre presumiendo de sonrisa antes de poner rumbo a casa y dejar atrás el miedo surgido por las complicaciones del coronavirus.

Mario Vargas Llosa no ha estado solo en el hospital y teniendo en cuenta las restricciones que esta área del hospital contempla, sí que le han permitido que sus tres hijos estén a su lado. Pero no solo ellos, también Isabel Preysler y Tamara Falcó han estado muy pendientes de su evolución y han estado a su lado preocupándose con cada avance. Ahora ya pueden volver a disfrutar de su compañía en casa y asegurarse que no le falta de nada ejerciendo de enfermeras.

