Hace escasos días nos sorprendíamos con la noticia de la separación de Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa tras más de ocho años de relación. A lo largo de las últimas horas se han ido descubriendo algunos detalles y datos sobre los motivos que habría llevado a una de las grandes parejas del papel couché a tomar caminos separados. Tal es el revuelo que hay en torno a ellos que tanto Preysler como Mario Vargas Llosa han decidido poner tierra de por medio y abandonar Madrid para refugiarse en los suyos. Primero fue la ‘reina de corazones’, quien se desplazó hasta Miami, donde residen sus hijos, Chabeli Iglesias y Enrique Iglesias. Ahora ha sido el turno del Premio Nobel que ha tomado un vuelo desde el aeropuerto de Madrid hacia un destino desconocido. Tras mudarse a su céntrico piso en la capital, ha hecho las maletas para poner tierra de por medio.

Tal y como se puede ver en la imagen que hay sobre estas líneas, Mario Vargas Llosa llegaba a la zona VIP del aeropuerto de Madrid antes de coger su vuelo. Llegaba en un vehículo de alta gama y salía muy sonriente del mismo. Posteriormente, acompañado por otras personas entraba en la sala VIP para esperar a que su avión saliera. Se desconoce el destino al que ha puesto rumbo el Premio Nobel. Sin embargo, lo hacía muy feliz y arropado por los suyos.

Mario Vargas Llosa se marcha de Madrid para despedir el año

A pesar de que no ha trascendido el destino al que Mario Vargas Llosa ha puesto rumbo, no se descartaría la opción de que lo hiciera hasta República Dominicana. Precisamente allí es donde se encuentra su ex, Patricia Llosa, acompañada por los hijos que tiene en común con el escritor. En las últimas horas, éramos conocedores de que Patricia ya sabía de la ruptura entre Isabel y Mario antes de que se publicara en la revista de cabecera de Preysler.

Mario Vargas Llosa no es de extrañar que haya decidido marcharse junto a sus hijos, quienes están muy feliz con la separación de su padre y la socialité. Tal y como pudo saber SEMANA, según señalan fuentes cercanas a la familia Vargas Llosa, estos “consideran que han recuperado a su padre”. Creen que «por fin» podrán disfrutar de él sin tener que verle las caras a la filipina, a la que «no soportan». “La querían lejos de su padre”, aseguran a este medio. Tras el desenlace de la separación entre Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler, el escritor peruano habría decidido pasar la Nochevieja en compañía de sus hijos.

Vídeo: Europa Press.

De hecho, durante las últimas horas, Álvaro Llosa, uno de sus hijos, ya se pronunció al respecto sobre esto. El empresario, quien aseguró que su progenitor se encontraba muy bien, también reveló que iban a pasar la Nochevieja «lejos». Álvaro ha preferido no revelar el destino en el que su padre dará la bienvenida al nuevo año: «Pues es un secreto. Con suerte, soy periodista», dice tirando de humor. «Mi padre con suerte pasará estos días en un lugar donde no habrá amigos de la prensa y esto lo digo con cariño porque yo he sido periodista desde los 14 años entre otras cosas así que nada«, ha declarado rotundo sin querer dar más detalles. En los años anteriores, el peruano viajaba con Isabel Preysler hasta Miami para ver su reencuentro con sus hijos.

Leyendo en voz alta la primera edición de Madame Bovary (1857) para despedir el año: pic.twitter.com/qlj5Y389qB — Álvaro Vargas Llosa (@AlvaroVargasLl) December 30, 2022

Antes de poner rumbo a despedir la Nochevieja, su hijo ha querido compartir un momento relajado y tranquilo de su padre. En este vídeo se puede ver a Mario Vargas Llosa leyendo un fragmento de Madame Bovary, la novela escrita por Gustave Flaubert.