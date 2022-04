Han pasado casi ocho años desde que Mario Conde pusiera a la venta su enorme palacete ubicado en una de las zonas más exclusivas de Madrid por 3,7 millones. Se trata de una propiedad de 850 metros cuadrados en las que se encuentran distribuidas ocho habitaciones. El expolítico, exbanquero y empresario, Mario Conde, pasó sus años más gloriosos en esta mansión situada en el madrileño barrio de Nueva España (en el distrito de Chamartín) junto a su familia. Allí fue feliz y vivió sus grandes éxitos. Sin embargo, por fin se ha deshecho de él. Ha sido el CEO de Caixabank, Gonzalo Gortázar, quien se ha hecho con esta propiedad por algo menos de dinero que Conde pedía hace ocho años. El CEO habría pagado cerca de 3 millones de euros, algo mucho más rebajado que su precio inicial.

Este palacete ha tenido varios embargos judiciales por la deuda de Mario Conde con Hacienda

No ha sido un inmueble fácil de vender, y no únicamente por su elevado precio. Y es que hubo una época en la que la Audiencia Nacional paró la venta de este palacete, ya que le tenía embargada la propiedad y no podía ponerse a la venta la misma. Sin embargo, tras varios embargos judiciales, la Audiencia decidió dar luz verde a la venta del inmueble, a cambio de que todo el importe que se gane con la misma se destinase a pagar la deuda que Mario Conde mantenía con Hacienda, que ascendía a más de 10 millones de euros. Ahora, su deuda ha descendido. Según la última lista de morosos de la Agencia Tributaria, a verano de 2021, Mario Conde sigue con una deuda con el fisco de 7,8 millones de euros. Se desconoce si la venta de esta propiedad ha pagado la parte restante o ahora le tendrán que restar los casi 3 millones de euros que ha pagado el CEO de Caixabank.

Esta vivienda ha sido una de las más importantes para el que fuera uno de los hombres más poderosos de nuestro país. Y es que en la misma fue donde vivió su ascenso en el mundo de las finanzas hasta convertirse en el presidente de Banesto. Pero también su paso por la prisión condenado por estafa y apropiación indebida. En este palacete Mario Conde también vivió su campaña como candidato a la presidencia del Gobierno por el CDS en el año 2000. Han sido muchas las cosas que ha vivido. Y ahora, y tras muchas ganas de deshacerse con este palacete, por fin lo ha hecho.

Una vivienda de 850 metros cuadrados distribuidos en tres plantas

La que fuera la casa de Mario Conde cuenta con tres plantas más buhardilla con ocho habitaciones. Él, muy pendiente de su seguridad, mandó a instalar un avanzado sistema de seguridad, y también cuenta con garaje con espacio para cuatro vehículos, jardín con piscina privada.