Marina de ‘La isla de las tentaciones’ ha mostrado ante sus seguidores su brutal antes y después tras someterse a una segunda rinoplastia.

Marina siempre se ha definido como una fan de los retoques. Jamás ha escondido lo que se ha ido haciendo antes y después de ‘La isla de las tentaciones’ y es que se declara «amante de la cirugía estética». «Tengo hechas muchísimas cosas porque me flipa y, mientras pueda, quiera y me sienta mejor conmigo misma, me voy a hacer de todo», dijo hace solo unos días. No mentía, pues solo unos días después se sometió a una rinoplastia para hacer algunos cambios a su nariz. Aunque en el pasado se sometió a una, el resultado no fue ni mucho menos el esperado, por lo que ahora ha pasado por segunda vez por quirófano para arreglar las imperfecciones que le quedaron. Ella misma lo ha explicado en su canal de MTMAD: «No me operaron bien la nariz la primera vez, hace cuatro años». Asegura que su tabique estaba desviado, por lo que respiraba con dificultad y, además, daba un efecto de «nariz torcida».

«Tenía una especie de boquete en el dorso. Lo disimulaba con ácido hialurónico», ha comenzado diciendo la joven. El efecto era una nariz «cada vez más ancha. En definitiva, tenía la nariz horriblemente mal”, lo que la ha llevado a ponerse en manos de cirujanos que esta vez sí acierten con el cambio. Muy contenta con cómo ha quedado, Marina se ha grabado en la plataforma de Mediaset todo el proceso y ha afirmado que está tremendamente feliz con su nueva nariz. El efecto es el deseado, está mucho más respingona que antes y tras una segunda rinoplastia, por fin, tiene lo que buscaba desde el principio. Acaba de visitar a los cirujanos para comprobar que todo marcha según lo previsto, lo cual ha tranquilizado y mucho a la participante del reality.

No solo llama la atención su antes y después, sino también la compañía con la que acudió a la operación quirúrgica. Aunque muchos hayan perdido la pista sobre en qué punto se encontraba su relación con su ex, Jesús, ahora han vuelto al menos ha tener buena sintonía, ya que él ha sido quien la ha acompañado en un día tan importante como una operación. Sin querer entrar en demasiados detalles, Marina ha desvelado que era «Jesusito», como así le llama ella, quien la apoyaba en este momento tan decisivo en su vida, lo que desvela que, pese a todo, siguen siendo muy importantes para el otro. Así Marina ha dicho adiós a sus complejos y ha presumido de ello también en su perfil de Instagram, donde promociona el vídeo de MTMAD donde cuenta todo sobre su operación.

A pesar de que la idea de los médicos era que la esencia de Marina siguiera siendo la misma y apenas cambiara su rostro, el cambio es más que evidente. La sevillana tiene una nariz mucho más fina que antes, por lo que si comparamos ambas imágenes tanto de perfil como desde abajo Marina está distinta. Orgullosa de su resultado, está deseando posar con su nuevo rostro ante todos sus seguidores.