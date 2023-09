Mariló Montero se somete a un rejuvenecimiento vaginal: "No es un túnel oscuro, es un camino hacia la luz"

"Fabuloso, indoloro, rápido y absolutamente eficaz". Así define Mariló Montero la intervención a la que se ha sometido por segunda vez: el rejuvenecimiento vaginal. La presentadora ha hablado abiertamente de las veces que se ha puesto en manos de profesionales para hacerse un tratamiento cada vez más habitual en nuestro país. Durante su intervención en 'Espejo Público' han abordado el boom de esta cirugía en España.

"No me da miedo hablar de una realidad. Hay mujeres a las que le faltan los estrógenos y la testosterona y hay sequedad vaginal que dificulta las relaciones sexuales", ha contado la ex de Carlos Herrera delante de las cámaras. "Cuida una parte del cuerpo que no es túnel oscuro, sino un camino hacia la luz". En su caso, se ha sometido a un "láser" con el que ha puesto fin a la incontinencia urinaria. La primera vez que se hizo este tratamiento fue "cuando estaba en 'Saber Vivir' y con un motivo muy preciso: "Para poder hablar del tema".

"Si la barriga se estira en un embarazo, imagínate la vagina", explica la presentadora

"No hablo de cirugía genital", matiza. "Hablo de un láser que lo que haces es ayudar a las mujeres, sobre todo las que han tenido un tratamiento oncológico, radioterapia o quimioterapia y los genitales sufren". La periodista asegura que este tratamiento es muy adecuado para mujeres que han sufren dolencias diversas, desde incontinencia a caídas del suelo pélvico o daños "en el colágeno interno". En algunos casos, este láser puede sustituir a la clásica redecilla que sostiene el suelo pélvico "y que en su momento tenía un trabajo bueno y ahora es inútil".

La presentadora defiende que el rejuvenecimiento vaginal permite mejorar la zona íntima de la mujer. "El láser es un avance, vuelve a todo a su ser. Si la barriga se estira en un embarazo, imagínate la vagina".

"Yo no he tenido un sofoco, no he tenido sequedad", revela Mariló Montero

"Yo no he tenido ningún síntoma de la menopausia. No me he enterado. No he tenido un sofoco, no he tenido sequedad", añade Mariló Montero. No teme abordar este asunto porque cree necesario que se hable de ello públicamente: "No tengo rubor en hablar de este tema. No me da miedo hablar de una realidad... hay una sequedad para mantener relaciones sexuales y eso facilita mucho". Asimismo, insiste en que los problemas que afectan a la zona vaginal no solo afecta a mujeres maduras: "Hay chicas jóvenes con este problema por el impacto en el gimnasio del suelo pélvico".