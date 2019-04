María Zurita celebra el primer cumpleaños de su hijo Carlitos

Este lunes, el hijo de María Zurita, Carlitos, cumple su primer añito. Es decir, un año desde que la prima del Rey cumplió su sueño de ser madre y desde entonces su vida ha girado en torno al pequeño. Porque a pesar de la felicidad que María Zurita tiene ahora , ha vivido momentos dolorosos y de mucho sufrimiento. Y es que el parto se le adelantó más de dos meses y el bebé nació con una parada cardiorespiratoria.

La aristócrata ha paseado con el bebé por las calles de Madrid

Ahora, un año después, la familia ya puede respirar tranquila y disfruta del día tan especial que es hoy: el cumpleaños de Carlitos. María Zurita ha aprovechado el buen tiempo que acontece en la capital para salir a pasear y disfrutar del solecito de la capital.

El niño se mostraba muy pendiente de todo lo que ocurría alrededor

Madre e hijo han estado acompañados por su perro y una amiga de la aristócrata. Además de aprovechar y a hacer unas compras por las tiendas más exclusivas de la capital. Con una felicidad que irradiaba, María Zurita ha querido que este cumpleaños sea muy especial para el pequeño Carlos.

Así de sonriente aparecía esta tarde la aristócrata

Carlitos, el mejor modelo de mamá

De hecho, Carlitos se ha convertido en el mejor modelo para mamá. Y es que en las redes sociales de la prima del Rey la mayoría de las fotografías son del pequeño. Una madre orgullosa que ha querido compartir una bonita felicitación en su perfil de Instagram que ya acumula más de 4.000 me gusta.

La increíble fiesta por su cumple

María Zurita aprovechó este domingo para hacerle una fiesta por todo lo alto al pequeño Carlitos con sus amigos. Una merienda a la que no faltó ningún detalle. Y es que desde que naciera Carlos, todo va para el niño, que se ha convertido en la gran ilusión de su madre.

La felicitación de cumpleaños

«Hace hoy un año, tu vida pendía de un hilo… pero luchaste como un campeón y saliste adelante. Hoy celebramos este primer año en el que nos has llenado de amor, de alegría y de bondad. Eres una auténtica bendición de Dios para todos nosotros, Carlitos.

No puedo expresar con palabras lo que te quiero y lo que te agradezco todo lo que me enseñas a diario. Te deseo, hijo mío, la mejor de las vidas, sólo espero saber guiarte y ayudarte durante gran parte de ella. A todas las personas maravillosas que nos apoyan a diario con su cariño y experiencia: GRACIAS!», ha escrito en las redes.