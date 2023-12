María Verdoy coge el relevo de María Patiño y Nuria Marín para presentar 'Socialité'

Desde que se conoció que La Fábrica de la Tele echaba el cierre tras su 'divorcio' de Mediaset y 'Socialité' pasaría a manos de otra productora, un único nombre estaba sobre la mesa para sustituir a María Patiño y Nuria Marín: María Verdoy tenía todas las papeletas para ser la nueva presentadora del programa. Una información que cobró más fuerza cuando este viernes la cadena y las propias periodistas confirmaron que, efectivamente, en enero ya no serían las conductoras del espacio. Ahora será la periodista valenciana la que estará al frente de 'Socialité'.

María Verdoy será el nuevo rostro de 'Socialité'

Así lo ha confirmado el portal 'Algo Pasa TV' a través de su cuenta de Instagram: "María Verdoy se incorpora a 'Socialité' como presentadora en la nueva etapa del formato". Tras el comunicado en el que Mediaset anunciaba este viernes el cese de María Patiño y Nuria Marín en el programa de los fines de semana, la periodista ha sido la elegida para renovar el espacio. Un secreto a voces que ya adelantaron varios medios hace un par de semanas y que ahora se confirma oficialmente.

César Muñoz, actual copresentador de 'Así es la vida' junto a Sandra Barneda, también fue uno de los candidatos para ocupar este espacio, pero finalmente ha sido Verdoy el rostro más adecuado para iniciar esta nueva etapa en Telecinco. Una decisión que se materializará en enero, ya que la gallega y la catalana cesarán su contrato en ese momento. "Hasta finales de año estaré con Nuria Marín... todo como hasta ahora", aseguró Patiño en exclusiva para SEMANA.

Esta decisión no le ha pillado por sorpresa a la que fuera colaboradora de 'Sálvame': "Es algo que ya estaba hablado. Siempre he dicho que soy una mujer afortunada y una privilegiada. No puedo decir nada, de verdad, pero sí: tengo un gran proyecto que me hace muchísima ilusión. Ya os enteraréis de todo", ha adelantado, ilusionada por su nuevo horizonte profesional. Por su parte, Nuria Marín se despedía apenada del programa a través de su cuenta de Instagram: "Amiguis, últimamente he aprendido tantas cosas. Y estoy muy orgullosa del camino recorrido. Podría ser un día difícil, pero yo solo quiero dar gracias por todo, sonreír y mirar al futuro".

¿Quién es María Verdoy?

Con Patiño y Marín fuera del programa, solo nos queda conocer más a fondo quién será la nueva presentadora de ''Socialité'. María Verdoy es una periodista valenciana que inició su carrera televisiva en programas como 'Te vas a enterar', de Cuatro. Sin embargo, su gran salto fue en 'Cazamariposas', al lado de Nuria Marín, Germán González y Nando Escribano. Sus reportajes de investigación se consolidaron en 'Viva la vida' y, a posteriori, en 'Fiesta', donde se ha convertido en una pieza indispensable del programa.

Ha sido este verano cuando ha dado el salto a presentadora junto a Frank Blanco en 'Fiesta de verano' durante las vacaciones estivales de Emma García. Actualmente, también está al frente del programa de moda 'Rediséñame' y cuenta con casi 60 mil seguidores en sus redes sociales. No contenta con su faceta de periodista, también es cantante y fue precisamente con su compañero Germán que ganó el formato musical de 'Sálvame Mediasfest'.