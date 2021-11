María Teresa Campos sigue con la mudanza a su nueva casa: todas las fotos

Hace tan solo unas semanas, María Teresa Campos era «pillada» junto a unas amigas visitando pisos después de que en la urbanización de su hija, donde en un primer momento estaba previsto que se mudara, se creara un grupo de WhatsApp llamado ‘No Teresa’. No ha sido fácil para la veterana periodista encontrar un nuevo hogar pero ya, por fin, ha encontrado la que será la casa de sus sueños. Además, sin más demoras, María Teresa Campos ha comenzado la mudanza de la que será su vivienda durante los próximos años. Tal y como se puede ver en el vídeo que hay al comienzo de esta noticia, la presentadora, acompañada por su hombre de confianza, Gustavo, ha querido estar presente en los primeros días de mudanza controlando que todo está bien.

María Teresa Campos quiere seguir de cerca los avances de su mudanza

María Teresa Campos y su hombre de confianza, Gustavo, se acercaron a la nueva casa de la periodista para seguir de cerca la mudanza. La presentadora tiene muchos enseres personales, por lo que son varios los camiones que llegaban a primera hora de la mañana a la vivienda que se convertirá en su hogar durante un tiempo. Con el rostro sonriente y resplandeciente, después de poder conseguir la casa de sus sueños y mudarse a su nuevo hogar, María Teresa no quería perderse detalle de todo lo que ocurría dentro.

Además de visitar cómo iba yendo la mudanza en su próxima casa, también se acercaron a una notaría para firmar los papeles pertinentes para hacer efectivo el alquiler de la propiedad. Y es que después de vender su mansión, algo que tampoco fue tarea fácil, la veterana presentadora decidió que se marcharía de alquiler para evitar así gastos extras que conlleven tener una vivienda en propiedad.

La veterana presentadora comienza una nueva vida

A pesar de que su intención era mudarse cerca de una de sus hijas, en este caso de Terelu Campos, finalmente no pudo ser. Tal y como hemos dicho al comienzo de la noticia, María Teresa Campos iba a firmar el alquiler de un piso que se encontraba en la misma urbanización que su hija. Un alquiler que no se llegó a producir ya que algunos vecinos crearon un grupo de Whatsapp para pedir que la mediática presentadora no fuera una de las inquilinas de la urbanización. No querían que su residencia se convirtiera en el foco mediático y tuvieran a la prensa en las inmediaciones esperando la llegada de María Teresa Campos.

Ahora, eso ya es un episodio que queda atrás y María Teresa Campos ha comenzado la mudanza de su nueva casa. Eso sí, siempre arropada de Gustavo, su hombre de confianza que se ha convertido en su sombra. Ambos han seguido de cerca los avances de la mudanza para cerciorarse de que todo está perfecto.