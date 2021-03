«No quiero morirme sin que se haga justicia contigo. Te lo pido, por favor», fue la petición que le hizo la periodista a la hija de Rocío Jurado.

«No quiero morirme sin que se haga justicia contigo. Te lo pido, por favor», fue la desgarradora petición que María Teresa Campos le hizo a Rocío Carrasco hace un tiempo. Y así ha sido. Tras 25 años de silencio, la hija de Rocío Jurado se ha abierto en canal y ha contado su verdad a través de un documental que ha supuesto un antes y un después no solo en su vida, sino también en la historia de la televisión y la crónica social. Casi una semanas después de la emisión de los dos primeros capítulos de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, la madre de Terelu Campos ha salido en defensa de la joven, a la que considera como una hija más, así como de Fidel Albiac.

Con la voz entrecortada, María Teresa Campos se ha mostrado orgullosa del paso que ha dado Rocío Carrasco. En concreto, la veterana periodista ha hecho hincapié en que ella no es la protagonista del documental y que tiene que ser la hija de Rocío Jurado la encargada de contar su historia para que de una vez por todas se terminen con «las injusticias» a las que se ha visto sometida. De la misma forma, la que fuera presentadora de ‘¡Qué tiempo tan feliz!’ no ha podido evitar dedicarle unas bonitas palabras a uno de los mayores pilares de la hija de Rocío Jurado, Fidel Albiac. Para conocer las impresiones de María Teresa Campos, vea el vídeo.

María Teresa Campos no puede evitar mostrar su alegría ante el hecho de que Rocío Carrasco pudiera cumplir con una de las peticiones más sinceras que le hizo. «No podía soportar más que no se supiera todas esas cosas y que se cometieran esas injusticias y se dijeran las cosas que se han dicho», explica. De la misma manera, la veterana periodista insiste en que tan solo está viendo las partes del documental que le comentan sus hijas porque no quiere sufrir por el bien de su salud.

«Si me pongo a verlo, me pongo muy nerviosa. Esto es para que las personas que le han puesto en tela de juicio sepan cuáles eran sus circunstancias», sentencia. Sobre el marido de Rocío Carrasco, María Teresa Campos lo tiene claro e insiste en que Fidel Albiac es una persona maravillosa por la que «Rocío está en pie».

Rocío Carrasco: «Estás loca y vas a mal parir»

El domingo comenzará con el segundo capítulo del y arrancará con la boda entre Antonio David Flores y Rocío Carrasco, marcada por una traición familiar. Esto ocurre el 29 de marzo de 1996. También seremos testigos del nacimiento de Rocío Flores el 13 de octubre de ese mismo año. Tras esto, viajaremos hasta junio del 1997 cuando se condena a Antonio David por una multa. En junio de 1998, reviviremos el momento en el que la pareja se muda a Madrid y un mes después anuncian el segundo embarazo. Este capítulo termina en agosto de 1998 cuando Rociíto descubre una infidelidad de Antonio David Flores.

El tercer capítulo que veremos este domingo arrancará también en verano del 98 cuando Rociíto cuente una agresión que sufrió en una ventana y por esas mismas fechas, el ingreso hospitalario por problemas en el embarazo. Además del nacimiento de su segundo hijo, así como la separación del matrimonio.