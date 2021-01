Terelu Campos y Carmen Borrego tienen un modus operandi para que su madre, María Teresa Campos, no se entere de ciertas informaciones. Esto hace que la presentadora de televisión no está al tanto de todo lo que se dice de ella, lo que le juega malas pasadas en los platós.

María Teresa Campos ha vivido un fin de semana de lo más intenso. El pasado sábado se sentaba en el plató de ‘Viva la vida’ para ser entrevistada por Emma García, apenas unos meses después de que protagonizara un tenso, polémico y comentado encuentro con Jorge Javier Vázquez. La guerra mediática que iniciaba con Isabel Gemio hace apenas unas semanas iba a ser el hilo conductor de esta aparición televisiva, pero ella trató de obviarlo de manera tajante.

«Al principio de la entrevista lo que pido es que ya se ha hablado suficiente, que a ella le han dicho muchísimas cosas, creo que no hay que linchar a una persona. Quiero decir que la dejen tranquila. Lo que ha pasado no es para que estén todos los días hablando… que la dejen tranquila, no ha matado a nadie. Hemos tenido un desencuentro y santas pascuas. Has sido exagerado, demasiado exagerado», empezaba diciendo María Teresa Campos.

Pero la cosa no quedó ahí, puesto que la dirección del programa quería ahondar más en el tema, lo que alimentó aún más el enfado de la presentadora de televisión: «Este asunto hay que terminarlo, pero no por mí, por ella, tampoco es para tanto. No tengo todavía 80 años, tengo 79 años».

Pues bien, la comentada entrevista ha salpicado también a las hijas de María Teresa Campos. Y es que Terelu Campos y Carmen Borrego se sientes responsables de la reacción que tuvo la presentadora cuando se le preguntó por Isabel Gemio. La sobre protección a la que tienen sometida a la presentadora hace que a veces le juegue malas pasadas a María Teresa.

Terelu y Carmen evitan contarle ciertas cosas a su madre

Así lo explicaba Terelu Campos, que era consciente del peligro de no querer que su madre se entere de todo lo que ocurre a su alrededor: «Creo que nosotras intentando hacer un bien, a veces no cumplimos ese objetivo», explica Terelu Campos sobre la protección que tienen hacia María Teresa Campos. «Evitamos que ella vea las cosas en la tele que sabemos que le van a hacer daño», continúa sobre el modus operandi que tienen ella y su hermana para que su madre no escuche ciertas polémicas en las que está como protagonista.

«Nosotras en eso fallamos», reconocía Terelu Campos

Terelu Campos se sinceraba sobre la manera que tienen de hacer las cosas con su madre. A sus 79 años, las hijas de María Teresa Campos evitan darle ciertos disgustos y con esto lo único que hacen es que no sepa ciertas cosas y polémicas que se tratan en los platós de televisión: «Muchas veces cuando llega a un plató, mi madre no ha visto lo que le vais a poner. En ese momento yo no me pongo en su lugar y digo ostras, lo que acabo de escuchar. Por un lado, creo que en eso hacemos bien, pero luego sí que tenemos que informarle de determinadas cosas o personas con las que se va a encontrar cuando va a un plató. Y nosotras en eso fallamos», declaraba Terelu Campos con tristeza.