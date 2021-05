«No creo que madre e hija se vayan a volver a encontrar, pero no estoy en posesión de la verdad», ha afirmado sobre un posible acercamiento.

El testimonio de Rocío Carrasco narrando su verdad a través de un documental ha generado sentimientos encontrados en María Teresa Campos. «Cuánta verdad hay en sus palabras. Yo he estado al lado de esa verdad y de ese dolor. Ha sido mucho sufrimiento», ha señalado la comunicadora de forma tajante durante su última entrevista en el ‘Deluxe’. Además, se ha pronunciado largo y tendido sobre Rocío Flores.

«No creo que madre e hija se vayan a volver a encontrar, pero no estoy en posesión de la verdad. La niña ya no es tan niña. Cuando hizo lo que hizo tenía 16 años y ahora tendrá veintitantos», ha afirmado. Recordaba de la siguiente forma el suceso que dinamitó la relación entre ambas: «La niña se lío a patadas con un teléfono diciendo: ‘No me pegues, no me pegues’; y su madre se quedó tirada en el suelo».

María Teresa Campos era conocedora de este hecho desde hace años, se lo contó la propia Rocío Carrasco poco después de que sucediera. «A mí me lo contó hace mucho. Yo flipé. No podía creer lo que me estaba diciendo. Ya desde ese momento ella sabía que no quería nada. No es una niña de seis años, y se deja que le coma el coco su padre para hacerle a su madre lo que le hizo, que es terrible, es una cosa muy dura. Eso no salió de la cabeza de la niña -no lo puedo asegurar, pero es como verde con hojas-. Lo que hizo fue muy fuerte. Cuando la gente habla y piensa que la niña le pegó, pero lo que le dio fueron patadas y patadas hasta que la dejó inconsciente».

Recordando uno de los capítulos más duros, sin duda, en la vida de Rocío Carrasco añadía lo siguiente: «Lo que le hizo Rocío Flores a su madre es terrible». Además, descarta un acercamiento entre ambas en el futuro: «Yo creo que ahora no hay interés por ninguna de las dos partes. Sí que vi interés cuando estuvo en la isla, pero ahora no. Ella en el fondo también ha sido una víctima».

Ha definido a Rocío Carrasco como «una hija más», por tanto, añadía que se merece que la vida «sea buena con ella». «Estoy ha sido para bien. Hay muchas mujeres que se pueden sentir representadas por ella. Con este testimonio ha ayudado a mucha gente». Subrayaba que, en ciertos momentos, no ha podido seguir escuchándola porque le duele profundamente.

Se pronuncia sobre David Flores

María Teresa Campos se ha mostrado dolida por haber perdido el contacto con el hijo pequeño de Rocío Carrasco: «Ese niño maravilloso, ese niño especial que a mí me llamaba su MariCampos. Lo echo mucho de menos porque lo queríamos mucho. Nosotros estaríamos encantadas de volverlo a ver».

El testimonio se produce después de que María Teresa Campos le suplicara que rompiera su silencio: «Yo me planté delante de ella el día de Reyes y le dije: ‘Mira Rocío, te voy a pedir un favor, no quiero morirme sin que se haga justicia’. Ella me dijo: ‘Escucha, quédate tranquila porque eso no va a pasar’. Luego vino esto». Ha reconocido que el primer capítulo no fue capaz de verlo: «Era una cobardía de pensar lo que iba a decir y cómo lo haría. Ahora si me atrevo a verlo, pero me duele. No hay derecho a hacer sufrir a una persona así. No era consciente de todo el sufrimiento de Rocío. Cuando lo he sido, me he horrorizado». Empezó a ser consciente a partir de que empezara la emisión de la docu-serie».