La polémica está servida de nuevo en el clan Campos después de que Kiko Hernández acusara públicamente a Gustavo de traicionar a la familia. A este respecto, el colaborador se sometía a la máquina de Conchita en el ‘Deluxe’ y provocaba que Carmen Borrego hablara de la situación que atraviesa su madre. En concreto, la hija de María Teresa Campos reconocía la preocupación que sentían todos por la veterana comunicadora al haberse negado a recibir visitas en casa en los últimos tiempos. De la misma forma, SEMANA ha hablado con el entorno de la presentadora.

María Teresa Campos no quiere recibir ninguna visita en su casa desde hace algún tiempo. Por decisión propia, quiere estar aislada hasta el punto de haber dejado de hacer su popular partida de cartas con sus amigas. Así lo revelaba Carmen Borrego en el ‘Deluxe’ con el semblante serio y haciendo saltar todas las alarmas. A este respecto, sus más allegados quieren protegerla de todas las polémicas que ocurren en los platós de televisión, pero sí necesitan que su madre continúe con su rutina de ver a los que siempre ha tenido cerca. Aunque, por el momento, sin éxito.

SEMANA se ha puesto en contacto con una amiga de la veterana comunicadora para hablar al respecto y se ha mostrado «preocupada» puesto que las partidas de cartas con ellas siempre había sido sagrada. En concreto, María Teresa Campos «nunca se había negado a recibir visitas y mucho menos a jugar a su partida de cartas». Es por ello por lo que ha crecido la preocupación a su alrededor.

La decisión de María Teresa Campos choca por completo con sus hijas puesto que quieren que sus amigos, las personas que le hacen feliz, sigan estando a su lado. Quieren que permanezca todo igual para que ella esté tranquila y que no se altere. No obstante, con el que no van a contar es con Kiko Hernández, quien manifestó públicamente su intención de no visitar más la casa de la veterana comunicadora por la guerra abierta que mantiene con Gustavo.

Son muchas las personas las que han manifestado su preocupación por María Teresa Campos y Kiko Hernández revelaba que la última vez que la había visto en persona estaba muy triste. «De tristeza nos iba abrazando y le dije a Belén Rodríguez y a Víctor Sandoval que fueran a verla», admitía.

Carmen Borrego se defiende

Hace unas semanas, María Teresa Campos fue ingresada y puesta en observación después de haber tenido una fuerte caída el 31 de diciembre. Ya en casa, lo cierto es que tanto Carmen Borrego como Terelu Campos están velando para que nada de fuera afecte a su madre y hacer que esté lo más tranquila posible. Por ello, dejan claro que «es mejor no tocar muchas cosas y si depende de nosotras así se va a mantener».