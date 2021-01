Tras su polémica entrevista con la periodista, la malagueña ha explotado contra su colega: «Me ha tendido una trampa para crear su canal».

Este viernes, María Teresa Campos ha respondido de manera contundente a Isabel Gemio, a quien concedió una entrevista que en un principio creyó sería cordial y terminó siendo tensa a más no poder. El encuentro entre ambas se produjo días después de que la extremeña acudiera a ‘Enredadas en la Red’, canal de Youtube de la malagueña. Entonces, la extremeña invitó a la malagueña a participar en su canal, ‘Charlas con alma’. Una invitación que no dudó en aceptar. Dicho y hecho. Tal y como habían acordado se reunieron. Y aunque la cita prometía ser una charla cordial entre dos viejas colegas de profesión, finalmente se produjo un verdadero cortocircuito entre ambas. A la Campos no le hicieron ninguna gracia algunas de las preguntas de la Gemio: por ejemplo, si pensaba jubilarse, cómo se sentía al estar en el umbral de los 80 años o su larga lista de exparejas. Tan incómoda se sintió la andaluza que ahora ha contado el mal rato que lo pasó.

«Ella misma se ha retratado», ha explicado la periodista a la redacción de ‘Sálvame’. “Era tan evidente todo. Es alucinante… Esta entrevista se la hago yo a ella después de una entrevista preciosa. Yo no puedo decirle que no», ha detallado. La veterana presentadora ha revelado que Isabel Gemio comenzó a atacarla «desde el primer momento».

María Teresa Campos está muy enfadada y no tiene intención alguna de ocultarlo ante la audiencia: «No se puede ser más mezquina». Sincera, considera que “el mejor desprecio es no hacer aprecio” y que cree que lo mejor es pasar página. «Prefiero no darle más bombo a ella. Te recoge y te dice no sé qué de los 80 años y digo: ¡Tócate las narices la tía! ¡Qué buen recibimiento la gilipollas!”.

Sin pelos en la lengua, la andaluza ha subrayado: «Sabía que la tía me iba a utilizar, me ha tendido una trampa para crear su canal, para vender. Cualquier cosa que yo he dicho va en beneficio de ella… Me ha utilizado para hacer un canal. ¡Como si ella me fuera a hacer el favor!». Y concluía: “Lo he pasado muy mal”, añadía. “¡El mal rato que yo pasé!”. Jorge Javier Vázquez, al escuchar las palabras de María Teresa, espetaba: «En esta vida no se puede querer a todo el mundo».

La polémica entrevista de Isabel Gemio a María Teresa Campos, colgada en las plataformas digitales de Onda Cero y Antena 3, se puede ver cómo la expresentadora de ‘Sorpresa, sorpresa’ se interesa por la ruptura con Bigote Arrocet y otros asuntos como su paso por ‘Qué tiempo tan feliz’. La andaluza, reacia a hablar, explicaba: «Yo no le doy un titular a nadie si puedo evitarlo. Si no quieres eso, no te pones al pie de los caballos. Si te doy un titular es porque quiero. No has conseguido meterme, yo no me voy a meter. Y, además, ya es larga la entrevista. ¡Ya llevamos una hora!».

En su cara a cara, Isabel Gemio preguntó a María Teresa si temía que se publicasen determinadas noticias sobre ella. «Yo no colaboro ni dejo de colaborar. Yo no vengo aquí a decir que estoy dolida con nada, yo paso. Bueno, por favor, termina el tema ya. De verdad te lo digo, estoy cansada ya. No vengo a una terapia, he venido a una entrevista», respondía la madre de Terelu, muy enfadada. Tan enfadada que no ha tardado en manifestar públicamente sus conclusiones de tan desafortunada cita.