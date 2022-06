La ausencia de Rocío Carrasco ha sido uno de los temas más comentados de la boda de José María, el hijo de Carmen Borrego. Aunque hace ya unas semanas que se celebró esta ceremonia, todavía se desconoce cuál ha sido el verdadero motivo que le habría llevado a declinar la invitación. Ni ella ni la madrina de la boda ni Terelu Campos han hablado sobre el por qué. ¿Están más distanciadas el clan Campos con Rociíto? Mucho se ha especulado durante los últimos días sobre la posibilidad de que Carrasco ya no mantenga la misma relación con la veterana presentadora y sus hijas que años anteriores. Pero, ¿qué hay de cierto en esto? Ahora es María Teresa Campos quien revela en qué punto está su relación con Rociíto. Puedes escuchar las declaraciones íntegras en el siguiente vídeo. ¡Corre y dale al play!

Vídeo: Europa Press

Al ser preguntado por la posibilidad de que no esté tan unida a Rociíto, María Teresa Campos después de unas polémicas declaraciones de la veterana periodista aclara que «no, que no estoy tan unida no». La comunicadora asegura que su relación sigue siendo buena. De hecho, confiesa que «precisamente esta mañana la iba a llamar, pero como luego salí a otra cosa. Claro por todas las cosas que han pasado a Rocío y ha hecho, y tal, pues entre unas cosas y otras pues ahora tengo que llamarla para volver a hacer nuestra vida normal», dice.

María Teresa Campos asegura que todos los fines de semana estaba junto a Rocío Carrasco

Tal y como asegura, en los planes de las Campos siempre ha estado presente Rocío Carrasco: «Yo en mi vida los fines de semana nos veíamos siempre en mi casa», confiesa. Ahora, con todo lo que ha pasado es cierto que la hija de Rocío Jurado tiene la cabeza en otro sitio. Sin embargo, María Teresa quiere recuperar la relación que mantenían anteriormente y por eso quiere descolgar el teléfono y hablar con Rociíto para saber en qué punto está su relación.

Lo cierto es que no sería de extrañar que a María Teresa Campos le haya sentado mal que la hija de Rocío Jurado no acudiera a la boda de su único nieto. Sobre todo que después dijera en televisión que sí iría a otras ceremonias, incluida la de Alejandra Rubio. José María siempre ha sido el ojito derecho de la veterana comunicadora, ya que es su único nieto varón. De hecho, María Teresa estaba muy emocionada en su boda y disfrutó como que la más durante la ceremonia y el posterior convite. Este feo a la familia podría haber sido la prueba que la relación entre Rociíto y las Campos no está pasando por su mejor momento.