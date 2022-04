Un miércoles más, la revista SEMANA te acompaña desde el kiosco con un nuevo número, esta vez con María Teresa Campos como protagonista, compartiendo primera plana con Gustavo Guillermo, su mano derecha y fiel confidente. Él es el hombre en el que ha depositado su total confianza y es que se ha convertido en un pilar tan importante de su día a día y forma parte activa de su rutina familiar que no duda en reconocer que, para ella, “Gustavo es el hijo que nunca tuve”. La veterana presentadora se deshace en elogios y halagos hacia su ‘ángel de la guardia’, con el que posa en una preciosa sesión de fotos exclusiva para la revista SEMANA que acompaña a una entrevista en la que Gustavo sale ensalzado al recibir públicamente el lugar que se merece. Un reportaje y una entrevista que puedes encontrar ya en tu kiosco más cercano o descargando la versión online AQUÍ.

María Teresa Campos no tiene más que buenas palabras hacia Gustavo, el hombre que no solo le acompaña a diario en su rutina, sino que le apoya y arropa también desde hace ya 33 años, convirtiéndose naturalmente en un miembro más de la familia. La presentadora reconoce que “él me cuida, me protege, es mis manos y mis pies”, en su afán de que Gustavo tenga reconocido su inestimable labor, que comenzó siendo estrictamente laboral, pero que el cariño que se ha ganado le hace merecedor de una consideración mucho mayor, casi como un hijo más para ella y un hermano para Terelu Campos y Carmen Borrego.

Su mera presencia hace que la profesional de los medios se sienta en “tranquilidad y con seguridad”, motivo por el cual lo presenta oficialmente al mundo desde nuestra portada, porque, como reconoce, “me gustaría que la gente lo conociera y lo apreciara tanto como yo”. Lo mismo le sucede al propio Gustavo, que en conversación en exclusiva con SEMANA sentencia que María Teresa Campos “es una segunda madre para mí”.

Marta Riesco: “He luchado como una jabata, pero no ha podido ser”

La reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ ahora es más conocida por ser la pareja de Antonio David Flores, pero este viernes, cuando todos esperábamos que presentase a su novio oficialmente ante los medios con motivo de su 35 cumpleaños, dio la sorpresa en directo y anunció su repentina ruptura del ex guardia civil. La presión ha podido con ella, pero también la ausencia de gestos de su pareja para darle su sitio públicamente, sin importarle el qué dirán. “No ha podido ser”, reconoce entre lágrimas Marta Riesco, que no ha tenido reparo alguno en confesar cómo se siente, con numerosos reproches al exmarido de Olga Moreno y batallando contra numerosos frentes por sus últimos movimientos.

Analizamos la nueva vida de Marta Riesco ahora que ha recuperado la soltería tras romper con Antonio David Flores. Sus palabras, sus gestos, sus movimientos y sus sentimientos son desgranados con atención y es que la periodista ha sabido convertirse en protagonista de la noticia, en estrella del momento, aunque esto le esté pasando una elevada factura mediática y profesional. Todo esto, en páginas interiores de la revista SEMANA.

Además, Paz Padilla: “Yo no veo Sálvame”

Paz Padilla se ha sentido cómoda al fin para tratar su despido de Mediaset en público y lo hace deslizando alguna que otra píldora a ‘Sálvame’, el programa que le devolvió a la televisión y del que ha salido por la puerta de atrás tras un encontronazo en directo con Belén Esteban. Su salida del plató y el abandono de su puesto de trabajo se tradujo en un despido fulminante y ahora la presentadora reconoce que ha cambiado de etapa, que ‘Sálvame’ ya forma parte de su pasado y que, incluso, no ve el espacio que hasta hace unos meses presentaba. Una entrevista concedida a SEMANA que puedes leer al completo en el interior del nuevo número de la revista SEMANA, ya en tu punto de venta más cercano.