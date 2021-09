La presentadora de televisión ha dado su opinión sobre las declaraciones que Bigote Arrocet daba cuestionando la relación de ella con sus hijas.

El clan Campos vuelve a estar de actualidad. Y no porque haya una nueva polémica entre ellas, sino por las declaraciones que daba Bigote Arrocet tras ser expulsado de ‘Secret Stories’. Y es que el humorista abría un melón nuevo al cuestionar la relación que la presentadora de televisión tiene con sus hijas, Carmen Borrego y Terelu Campos.

Bigote quiso dejar claro que él pasaba mucho tiempo en casa con Teresita, como él la llamaba cariñosamente. «Están siendo demasiados muy duros conmigo. Ellas habrán ido a visitar a su madre 11 veces. En seis años, solo fueron 11 veces a su casa. Hemos estado yendo muchas veces a casa de Terelu. La que más iba era Alejandra. Teresa las quiere mucho, no van a pelear con su madre para hablar de mí. Yo he estado 24 horas en la casa, estábamos tranquilos en la casa», declaraba rotundo, dejando en evidencia y cuestionando la relación que María Teresa tiene con sus hijas.

María Teresa Campos, protagonista principal de las declaraciones de Bigote en el plató de ‘Secret Story’, ha querido ahora desmentir el ataque de Bigote Arrocet. Además, ha querido justificar a sus hijas: «Eso ocurre porque ella es más dada a visitar y comer en casas de sus hijas que al revés«. Además, por otro lado, Teresa Campos quiere añadir que «en muchas ocasiones que ella iba, Bigote se quedaba en casa», aclara María Teresa sobre los encuentros con sus hijas a través de Pepe del Real en ‘El programa de Ana Rosa’.

María Teresa Campos matiza las palabras de Bigote sobre la relación con sus hijas

A través del periodista, María Teresa ha querido dar su opinión sobre la expulsión de Bigote Arrocet. ¿Qué piensa sobre la expulsión? Aunque aseguraba hace unos días que no veía el programa, la presentadora de televisión ha comentado su parecer: «Ella quiere aclarar que lejos de alegrarse de la expulsión, la verdad que no le ha gustado». La periodista confiesa que «sabe que Bigote vino para trabajar y no se mete con que él se gane el pan». «Le da mucha pena que la audiencia haya decidido expulsarle por lo que haya dicho de ella y sus hijas en la casa, según María Teresa él tiene muchas cosas que contar sobre su vida», dice Campos haciendo referencia a que su expareja es una persona muy interesante.

Bigote Arrocet daba su versión sobre su ruptura con María Teresa

Este jueves, Bigote daba su versión sobre la ruptura con María Teresa, negando que fuera por WhatsApp: «Ella se habrá olvidado de la primera parte. Me fui el día de mi cumpleaños, ella se debería de haber venido conmigo y luego nos íbamos a ir a Málaga. Tuvimos una pequeña discusión. A mi nunca me gustó pelear. Le dije que me iba. La llamé para ver si quería salir. Me despedí de Teresa. Yo no me despedí con un WhatsApp, eso no lo haría nunca. Ella se encerró en su cuarto, luego le dije que me iba, que había sido muy feliz con ella. Ella me dijo solo adiós», decía.