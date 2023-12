El desconocido papel de María Teresa Campos en la separación de Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo

María Teresa Campos no deja de estar de actualidad. Ya lo dejó caer recientemente su hija Carmen Borrego, cansada de que un día sí y un día también salga su madre a colación. Más aún cuando quienes se refieren a ella no lo hacen en buenos términos. En esta ocasión, el motivo por el que el nombre de la gran comunicadora, fallecida el pasado 5 de octubre, ha salido a la palestra es mucho más amable. Este martes se ha desvelado la importantísima función que asumió en el divorcio de Eugenia Martínez de Irujo y Fran Rivera. El extinto matrimonio vuelve a estar en boca de todos después de que el torero reabriera la guerra con su exmujer tras sus duras confesiones en 'De viernes'. El hijo de Carmina Ordóñez concedía su primera entrevista en años al formato de Telecinco, donde no dudó en referirse a la madre de su hija Tana. No hizo mención alguna a María Teresa ni a cómo "aportó" a su separación. Una información de la que pocos eran conocedores. Hasta ahora.

El divorcio de Fran Rivera y Cayetana Martínez de Irujo que Carmina Ordoñez 'predijo'

Cuando están a punto de cumplirse 20 años del divorcio de Eugenia Martínez de Irujo y Fran Rivera, el torero ha roto su silencio sobre este momento complicado de su vida. Las palabras de su exmarido y padre de su hija no han sentado nada bien a la aristócrata. Prueba de ello es el capote que le echó su amiga Belén Esteban, que no dudó en posicionarse de su lado con un cariñoso mensaje en redes sociales. “Lo más bonito fue Cayetana. Pero la separación fue terrible. No le tengo ningún rencor a Eugenia por todo lo que pasó, pero cómo se portó después no estuvo bien. Me despellejó como padre”, recordó el hijo de Paquirri, quien no olvida la batalla legal que protagonizó con Eugenia por la custodia de Tana. Nunca estuvo de acuerdo con que la madre se quedara con ella.

Pero esto no es lo único que revivió Fran Rivera durante su paso por 'De viernes'. Llegó a afirmar que cuando se casó con la hija de la duquesa de Alba, ninguno de los dos "estaba enamorado realmente". "No estábamos preparados", se reafirmaba rotundo. De hecho, aseguró que su madre Carmina Ordóñez trató de paralizar el enlace, consciente de que no iba a funcionar. "Mi madre me dijo 'Fran, yo creo que esto ha sido una equivocación. Creo que esto te va a dar más problemas que alegrías. Creo que esto no va a ir a ningún lado. Lo que te vengo a pedir es que ahora mismo cojas un avión y te quites del medio quince días, no te cases", le aconsejó según su relato. La pareja se dio el 'sí, quiero' en una fastuosa boda celebrada en 1998. Como predijo Carmina, el matrimonio acabó por romperse en 2002. Es en este momento cuando hizo su aparición estelar María Teresa Campos.

"María Teresa Campos era la número uno y ellos lo sabían. Fueron inteligentes"

"Ella era la número uno y Eugenia y Fran lo sabían", ha comenzado explicando Paloma Barrientos en 'TardeAR'. Según la periodista, María Teresa Campos, con quien trabajó durante muchos años, y la hija de la duquesa de Alba "tenían una relación espléndida". A partir de esa buena sintonía que unió a las dos mujeres, el matrimonio optó por confiar en ella para ponerse al frente de una complicada tarea.

La comunicadora fue la encargada de redactar el comunicado con el que la pareja informó a la opinión pública de que se separaban. "Fueron inteligentes buscando a una persona capacitada para ese papel. La mejor. Ella les escribió el comunicado. Una decisión que Fran y Eugenia tomaron en conjunto. Luego la agencia EFE lo distribuyó sin que se supiera que María Teresa era la autora", ha sentenciado la colaboradora del programa de Telecinco.